Αθλητικά

Champions League: “Σίφουνας” η Αταλάντα – “Διπλό” η Λειψία στο Λονδίνο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μόνο σε “θαύμα” ελπίζει πια η Βαλένθια. Απογοητευτική εμφάνιση της Τότεναμ.

Η εκπληκτική Αταλάντα έγινε η πρώτη ομάδα που ουσιαστικά “έκλεισε” το πρώτο “εισιτήριο” για τους προημιτελικούς του Champions League. Στο “Σαν Σίρο” του Μιλάνου η ομάδα-θαύμα του Τζανπιέρο Γκασπερίνι διέλυσε με 4-1 την αποδεκατισμένη Βαλένθια και μόνο εάν “αυτοκτονήσει” στη ρεβάνς της 10ης Μαρτίου στο “Μεστάγια” θα αποκλειστεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Το όνειρο για το συγκρότημα από το Μπέργκαμο στην εφετινή διοργάνωση δεν θα τελειώσει (εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου) στην φάση των “16”, καθώς από την πρώτη κιόλας αναμέτρηση με τις “νυχτερίδες” φρόντισε να βάλει τις βάσεις για την πρόκριση στους “8”. Το γκολ του Τσερίσεφ στο 66΄ αφήνει κάποιες αμυδρές ελπίδες στην Βαλένθια, που χρειάζεται “καθαρό” 3-0 στο “σπίτι” της για να περάσει. Ο Χάντεμπερ πέτυχε δύο γκολ, στο 16΄ και στο 63΄, ο Ίλιτσιτς στο 42΄ είχε κάνει το 2-0, ενώ στο 57΄ ο Φρόιλερ ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Αταλάντα (Τζανπιέρο Γκασπερίνι): Γκολίνι, Τολόι, Παλομίνο, Καλντάρα (75΄ Ζαπάτα), Χάτεμπερ, Γκόσενς, Γκόμες (81΄ Μαλινόφσκι), Ντε Ρουν, Ιλιτσιτς, Φρόιλερ, Πάσαλιτς (90΄ Ταμέζε).

Βαλένθια (Αλμπέρ Θελάδες): Ντομενέκ, Μανγκαλά, Ντιακαμπί, Γκαγιά, Βας, Παρέχο, Κοντογκμπιά, Γκουέντες (64΄ Τσερίσεφ), Σολέρ, Τόρες, Μάξι Γκόμες (67΄ Γκαμεϊρό).

Το πέναλτι-γκολ του Τίμο Βέρνερ στο 58΄ (στην παράβαση υπέπεσε ο Ντέιβις) έδωσε ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης στην Λειψία απέναντι στην Τότεναμ. Η ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμπαν “απέδρασε” με “διπλό” από το Λονδίνο (1-0) στον πρώτο αγώνα των “16” του Champions League με τους “πετεινούς” και, πλέον, κρατά την κατάσταση στα χέρια της εν όψει της ρεβάνς, που είναι προγραμματισμένη για τις 10 Μαρτίου επί γερμανικού εδάφους.

Η Λειψία ήταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, πιο επικίνδυνη στην επίθεση, αν και οι γηπεδούχοι θα μπορούσαν να είχαν φτάσει στην ισοφάριση με το φάουλ του Λο Σέλσο στο 73΄ που έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι μετά και την απόκρουση του Γκουλάτσι.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Τότεναμ (Ζοζέ Μουρίνιο): Λιορίς, Οριέ, Σάντσες, Αλντερβάιρελντ, Ντέιβις, Γουίνκς, Φερνάντες (64΄ Λαμέλα), Λο Σέλσο, Άλι (65΄ Ντομπελέ), Μπέργκβαϊν, Μόουρα.

Λειψία (Γιούλιαν Νάγκελσμαν): Γκουλάτσι, Κλόστερμαν, Αμπάντου, Χάλστενμπεργκ, Μουκιελέ, Ζάμπιτσερ, Λάιμερ (83΄ Φόρσμπεργκ), Ανχελίνο, Νκουνκού (74΄ Χαϊντάρα), Βέρνερ, Σικ (77΄ Πόουλσεν).