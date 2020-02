Κόσμος

Γερμανία: οδηγός “γάζωσε” δύο μπαρ (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Θρίλερ με το αιματηρό περιστατικό που έλαβε χώρα στη Γερμανία. Άγνωστα τα κίνητρα του δράστη.

Ένας ύποπτος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται για τις επιθέσεις έξω από μπαρ στην Χανάου της Έσσης, οι οποίες είχαν αποτέλεσμα οκτώ άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι τουλάχιστον πέντε να τραυματιστούν σοβαρά.

Δεν είναι ακόμη διαθέσιμες περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόσωπο που ετέθη υπό κράτηση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο πριν από τις 22:00 (τοπική ώρα), άνδρες που βρίσκονταν έξω από μπαρ με ναργιλέδες στο κέντρο της πόλης έγιναν στόχος πυρών από διερχόμενο αυτοκίνητο. Σε αυτή την επίθεση έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, πιθανόν κουρδικής καταγωγής.

Λίγη ώρα αργότερα, πανομοιότυπη επίθεση δέχθηκαν θαμώνες άλλου τέτοιου μπαρ και βρήκαν τραγικό θάνατο τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα.

Οι πληροφορίες για μια τρίτη επίθεση σε άλλη περιοχή της πόλης δεν έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλέστηκε η εφημερίδα Bild, η αστυνομία θεωρεί ότι οι δράστες ήταν περισσότεροι του ενός κι έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους.

Ήδη στην περιοχή επιχειρούν ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας και δύο ελικόπτερα, ενώ στην Χανάου έφθασαν επίσης ενισχύσεις από την Βαυαρία.

Μιλώντας στην εφημερίδα, ο δήμαρχος της πόλης των 98.000 κατοίκων Κλάους Καμίνσκι δήλωσε συγκλονισμένος και τόνισε ότι η αποψινή νύχτα είναι «η χειρότερη που θα μπορούσε κανείς να φανταστεί».

Παρότρυνε ωστόσο τους πολίτες της Χανάου να μην κάνουν αυθαίρετες εικασίες πριν εξιχνιαστεί η υπόθεση.