Ζώδια: οι προβλέψεις της Πέμπτης

Σήμερα Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου με τα φώτα -και μαζί τις ελπίδες μας- να στρέφονται στους Δία και Ποσειδώνα για κάτι καλό.

ΚΡΙΟΣ: Δίας και Ποσειδώνας έρχονται να βάλουν το χεράκι τους για να απεγκλωβιστείς από καταστάσεις που ένιωθες να σε πνίγουν και να σε κρατούν δέσμιο. Χρειάζεται απλά λίγη παρατηρητικότητα και λίγη φαντασία προκειμένου να ενώσεις τα κομμάτια του παζλ και να δεις την εικόνα να αρχίσει να σχηματίζεται. Από εκεί κι έπειτα τα υπόλοιπα κομμάτια θα ενώσουν πιο εύκολα και θα δεις τις εξελίξεις στη ζωή σου να συμβαίνουν με γεωμετρική πρόοδο.

ΤΑΥΡΟΣ: Σαν να μη σου έφτανε ο Ουρανός έρχονται τώρα και ο Δίας με τον Ποσειδώνα να σε προκαλέσουν να σκεφτείς έξω απ' το κουτί. Όπου ως "κουτί" μπορείς να αντιληφθείς καθετί περιορισμένο, γνωστό και οτιδήποτε συνηθισμένο. Αν θες να αλλάξει η πορεία της ζωής σου πρέπει αρχικά εσύ ο ίδιος να κοιτάξεις αλλού. Είναι σημαντικό να ονειρεύεσαι, απλά προσπάθησε να μη βασίζεις τα όνειρα σου πάνω σε δεσμεύσεις ανθρώπων που δεν το έχουν σε τίποτα να σε προδώσουν “πριν αλέκτωρ λαλήσει τρις”...

ΔΙΔΥΜΟΣ: Το συναισθηματικό δέσιμο ανάμεσα σε σένα και το ταίρι σου φαίνεται να δυναμώνει γεγονός που σε κάνει να νιώθεις από τη μία το αίσθημα εμπιστοσύνης στη σχέση σας να ισχυροποιείται και από την άλλη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σιγουριά για εσένα, πράγμα που σου επιτρέπει να ασχοληθείς περισσότερο με το κομμάτι της καριέρας σου. Μάλιστα δεν αποκλείεται να προκύψουν και θετικές ειδήσεις για τα οικονομικά σου, οι οποίες αν δεν έχουν να κάνουν με τη δουλειά σου, μπορεί να προέρχονται από οικεία σου πρόσωπα που ενδιαφέρονται να είσαι καλά.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Το πολύ θετικό για εσένα εξάγωνο που σχηματίζουν Δίας και Ποσειδώνας μιλάει για καινούργιες γνωριμίες που φαίνεται ότι μπορούν να σε βάλουν και πάλι σε μια τροχιά που όλα μοιάζουν πιο αισιόδοξα και πιο δημιουργικά. Γενικότερα το κλίμα στις σχέσεις σου βελτιώνεται, είτε είσαι σε κάποια σχέση είτε είσαι μόνος σου, αφού συμβαίνουν πράγματα που επιβεβαιώνουν το ειλικρινές ενδιαφέρον και του ενός προς τον άλλον, αλλά και τη διάθεση να φτιάξετε ένα "μαζί" με κανόνες που ταιριάζουν σε εσάς και σας βοηθούν να νιώθετε περισσότερο ελεύθεροι.

ΛΕΩΝ: Το εξάγωνο του Δία με τον Ποσειδώνα μπορεί να μιλάει για πολλή δουλειά και τρέξιμο, όμως όλο αυτό δε γίνεται άσκοπα, αφού αν κινηθείς σωστά και εκμεταλλευτείς τις περιστάσεις μπορείς να βγεις ωφελημένος με πολλούς τρόπους και φυσικά οικονομικά… Η επιτυχής ανταπόκριση σου στις υποχρεώσεις φαίνεται να είναι αυτή που τονώνει την αυτοπεποίθηση σου. με όλο αυτό το αίσθημα της επιτυχίας να επιδρά και στην ερωτική σου διάθεση που φαίνεται να είναι αυξημένη!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ : Με το Δία και τον Ποσειδώνα να συνεργάζονται σήμερα ιδανικά έχεις μια μοναδική ευκαιρία να αφήσεις στην άκρη όσα σου χαλάνε τη διάθεση και να δεις την πιο όμορφη πλευρά της ζωής. Πλύσου, χτενίσου, φόρα τα καλά σου και κυρίως το χαμόγελο σου και βγες εκεί έξω σήμερα με την πιο θετική διάθεση που μπορείς να έχεις, γιατί τα πράγματα είναι πολύ θετικά για εσένα. Βάλε την ιδέα και άσε στους άλλους να βάλουν τη φαντασία για μια κατάσταση η οποία έχει δύο νικητές!

ΖΥΓΟΣ: Το εξάγωνο του Δία με τον Ποσειδώνα σε βοηθάει, στη χειρότερη, να συμφιλιωθείς με συναισθήματα και καταστάσεις που σε βαραίνουν και να μπορέσεις να βρεις τρόπο να τα χωρέσεις και να ισορροπήσεις στην καθημερινότητα σου. Το ζουμί όμως βρίσκεται στην καλύτερη, όπου όλα τα παραπάνω γίνονται η αφορμή για να αντιδράσεις και να… μεγαλουργήσεις. Είναι πολύ καλή ευκαιρία αν θες να ξεκινήσεις κάτι στον επαγγελματικό τομέα εκμεταλλευόμενος κάποιο οικογενειακό περιουσιακό στοιχείο.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Με το Δία να βρίσκεται σε όψη εξαγώνου με τον Ποσειδώνα προκύπτουν νέες γνωριμίες και πολλές ευκαιρίες για να περάσεις καλά αυτές τις μέρες. Το σημαντικό είναι ότι δεν μένεις στην επιφάνεια των πραγμάτων και δεν αναγκάζεσαι να καταπιέσεις τα συναισθήματα σου αφού φαίνεται ότι μπαίνει στη ζωή σου ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορείς να επικοινωνήσεις και να μιλήσεις ανοιχτά για πράγματα που μέχρι τώρα δεν τολμούσες ούτε να τα σκεφτείς από μέσα σου…

ΤΟΞΟΤΗΣ: Με το Δία να σχηματίζει ένα δυναμικό εξάγωνο με τον Ποσειδώνα θα έχεις την ευκαιρία να ασχοληθείς με το χώρο σου και να τον διαμορφώσεις με τρόπο που να σε εκφράζει περισσότερο, χωρίς μάλιστα να χρειαστεί να μπεις σε έξοδα, αφού έχεις την απαραίτητη φαντασία για να αξιοποιήσεις διαφορετικά κάποια πράγματα που ήδη έχεις ή ενδεχομένως και να μεταποιήσεις κάποια άλλα. Πολύ σημαντικό επίσης, το γεγονός ότι εκτιμάς καλύτερα όσα σου δίνουν τα οικεία σου πρόσωπα κι αυτό είναι κάτι που ευνοεί τις μεταξύ σας σχέσεις.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Το εξάγωνο του Δία από το ζώδιο σου με τον Ποσειδώνα στους Ιχθείς σε βοηθάει να έχεις μεγαλύτερη επίγνωση του ποιος είσαι, τι αξίζεις και τι μπορείς να καταφέρεις. Αυτομάτως μπορείς να διεκδικήσεις με πιο αποφασιστικό, αλλά ταυτόχρονα και με πιο ήπιο τρόπο όσα θέλεις και όσα χρειάζεσαι. Εκμεταλλεύσου λοιπόν τη σημερινή μέρα για να ανοίξεις κάποιες συζητήσεις για τις οποίες μπορεί να σου έχει μείνει πικρή γεύση ή νιώθεις ότι στο παρελθόν σε έπιασαν «κότσο» και να αποκαταστήσεις τα πράγματα προς όφελος σου.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Με το Δία να σχηματίζει ένα εξάγωνο με τον Ποσειδώνα θα μπορέσεις να αξιολογήσεις πιο σωστά κάποιες φοβίες ή κάποιες ανασφάλειες που έχεις και θα αρχίσεις να βλέπεις πως μπορείς να ξεκινήσεις να χτίζεις κάτι νέο στη ζωή σου, όχι υποκρινόμενος ότι τις έχεις ξεπεράσει αλλά γνωρίζοντας ότι αυτές μπορούν να υπάρχουν, αλλά δεν μπορούν να καθορίζουν τα πάντα στη ζωή σου. Είναι μια μέρα που έχεις τη διάθεση να βάλεις τη λογική σου να δουλέψει και να εστιάσεις στην πρακτική πλευρά των πραγμάτων.

ΙΧΘΥΣ:Με τον κυβερνήτη σου τον Ποσειδώνα να βρίσκεται σε όψη εξαγώνου με το Δία απ’ τον Αιγόκερω έχεις την ευκαιρία να θέσεις νέους στόχους που θα είναι ρεαλιστικοί και θα ανταποκρίνονται και στις δυνατότητες σου, ενώ δεν αποκλείεται να δεχτείς και μια πρόταση στον επαγγελματικό τομέα που θα ανεβάσει την αυτοπεποίθηση σου στα ύψη. Όμως και στο κομμάτι των σχέσεων τα πράγματα είναι πολλά υποσχόμενα σήμερα, γι’ αυτό ειδικά αν είσαι μόνος απόφυγε να τη βγάλεις σπίτι. Εκτός αν μαζέψεις κόσμο…

Πηγή: astrologos.gr