Κοινωνία

Εμπρησμός ΙΧ στην Καλλιθέα (βίντεο)

Νέο περιστατικό εμπρησμού αυτοκινήτων. Ανάληψη ευθύνης για προηγούμενες επιθέσεις.

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε σταθμευμένα ΙΧ στην Καλλιθέα, καταστρέφοντας το ένα ολοσχερώς και το προκαλώντας σοβαρές καταστροφές στο δέυτερο.

Όπως φαίνεται από τα πρώτα στοιχεία, πρόκειται για εμπρησμό.

Από τη φωτιά στα όχηματα, που ήταν σταθμευμένα σε γειτονιά, προκλήθηκαν ζημιές σε παρακείμενα αυτοκίνητα.

Λίγες ώρες νωρίτερα, είχε γίνει ανάληψη ευθύνης για τον εμπρησμό αυτοκινήτων στο Μαρούσι. Την ευθύνη ανέλαβε η ομάδα «Αναρχικές Ομάδες Νυχτερινών Επιδρομών», με ανακοίνωσή της σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Στο μακροσκελές κείμενο αναφέρεται ότι οι επιθέσεις τη νύχτα της Τρίτης 21ης Ιανουαρίου έγιναν ως μία «ευρύτερη στρατηγική αντιποίνων» απέναντι σε πολιτικές που «βάζουν στο στόχαστρο καταλήψεις, πρόσφυγες και μετανάστες».

«Υ.Γ: Λυπούμαστε για το γεγονός ότι δύο άσχετα οχήματα που βρίσκονταν κοντά στα πολυτελή που πυρπολήσαμε καταστραφήκανε. Σε καμία περίπτωση δεν ήταν στις προθέσεις μας και είναι ένα γεγονός που δε μας αφήνει αδιάφορους. Θα παρακαλούσαμε τους ιδιοκτήτες μη πολυτελών οχημάτων να αποφεύγουν να σταθμεύουν δίπλα σε πολυτελή οχήματα, διευκολύνοντας έτσι το έργο μας», καταλήγει η ίδια ανακοίνωση.