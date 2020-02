Κοινωνία

Πρόεδρος Ιατροδικαστικής Εταιρείας για το βρέφος: Δεν υπάρχει συναδελφική αλληλεγγύη σε τέτοια λάθη

Το σχόλιο του Γρ.Λέων για την αντίδραση Τσιάρα και η συγγνώμη που περιμένει να «ακούσει».

«Σωστή» χαρακτήρισε την διάταξη έρευνας από τον Υπουργό Δικαιοσύνης ο πρόεδρος της Ιατροδικαστικής Εταιρείας, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για το λανθασμένο πόρισμα συναδέλφων του, αναφορικά με «σεξουαλική κακοποίηση» του 11 μηνών νεκρού βρέφους, που μετέφεραν οι γονείς του στο «Παίδων Αγία Σοφία» την περασμένη Κυριακή.

«Το τραγικό λάθος δεν ήταν η μη λήψη ιστορικού, αλλά ότι βγήκαν και δήλωσαν ένα τελικό πόρισμα για το οποίο όχι απλώς δεν ήταν βέβαιοι, αλλά το διέψευσαν και οι ίδιοι αργότερα», τόνισε ο Γρ. Λέων, ξεκαθαρίζοντας ότι, «δεν υπάρχει συναδελφική αλληλεγγύη σε τέτοια λάθη».

Όσο αφορά στο συγγνώμη στους γονείς που διασύρθηκαν, είπε πως δεν υπάρχει «καμία αμφιβολία ότι η συγγνώμη έχει ήδη ειπωθεί», υπογράμμισε ωστόσο ότι, «αλλά εγώ θα ήθελα ένα συγγνώμη από τους ίδιους τους συναδέλφους».