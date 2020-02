Πολιτική

Πάιατ: Όλα τα ελληνικά νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα

Ο Πρέσβης των ΗΠΑ για τη συμφωνία της Τουρκίας με τη Λιβύη. Ο απολογισμός της κυβερνητικής επίσκεψης στις ΗΠΑ.

Τη θέση ότι «όλα τα ελληνικά νησιά, ανεξαρτήτως μεγέθους, έχουν δικαίωμα στην οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας» εξέφρασε, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΪ, ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ.

Ο κ. Πάιατ επανέλαβε ακόμη στη συνέντευξη ότι η αμερικανική κυβέρνηση «εγγυάται την ασφάλεια της Ελλάδας» και «εργάζεται καθημερινά για την αποκλιμάκωση της έντασης στο Αιγαίο».

Για τη συμφωνία της Τουρκίας με την Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας (ΚΕΣ) της Λιβύης, που η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα, ο κ. Πάιατ φάνηκε να ενστερνίζεται τη θέση της Αθήνας, σημειώνοντας πως «δεν ακυρώνει τα δικαιώματα που έχει η Ελλάδα στην περιοχή, που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας».

«Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν μέσα από διάλογο και διαπραγματεύσεις», συμπλήρωσε, «όχι με μονομερείς ενέργειες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα άλλων εμπλεκόμενων μερών».

Ακόμη, ο Αμερικανός πρεσβευτής είπε ότι «το ισχυρό μήνυμα που προέκυψε» από την «πολύ πετυχημένη επίσκεψη» του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον ήταν ότι ΗΠΑ και Ελλάδα «συμφωνούν να συνεχίσουν να εργάζονται για να πετύχουν μια πιο φυσιολογική σχέση στο Αιγαίο και στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο».