Κόσμος

Γερμανίας: Νεκρός ο μακελάρης στην Έσση

Συνεχίζεται το θρίλερ με το μακελειό στη Γερμανία. Η ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Ο ύποπτος για τη διάπραξη των επιθέσεων οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους στην πόλη Χανάου, όχι μακριά από τη Φραγκφούρτη, στο κρατίδιο της Έσσης, βρέθηκε «νεκρός μέσα στο σπίτι του», ανακοίνωσε η αστυνομία.

Στην κατοικία του βρέθηκε άλλο ένα πτώμα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως υπήρχαν και άλλοι δράστες», ανέφερε η γερμανική αστυνομία μέσω Twitter.

Το εύρημα έγινε από μέλη των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας που αναπτύχθηκαν νωρίτερα στην πόλη.

Η έρευνα που διενεργείται για την υπόθεση συνεχίζεται.