Κορονοϊός: Χαμηλότερο ιστορικό για νέα κρούσματα

Αυξήθηκαν οι νεκροί, μειώθηκαν συγκριτικά τα νέα κρούσματα. Το ανησυχητικό παράδοξο του Ιράν.

Συνολικά 394 νέα κρούσματα του κορονοϊού που έχει προκαλέσει επιδημία πνευμονίας κατέγραψαν οι αρχές στην ηπειρωτική Κίνα χθες Τετάρτη, ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Επιτροπή Υγείας, αριθμός που είναι ο χαμηλότερος από την 23η Ιανουαρίου.

Το σύνολο των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ανήλθε έτσι σε 74.576 στην ηπειρωτική Κίνα, εξαιρουμένων των αυτόνομων περιοχών του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο.

Ο απολογισμός των νεκρών από το ξέσπασμα της επιδημίας αυξήθηκε κατά 114 ως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, σε συνολικά 2.118.

Στην κεντρική επαρχία Χουμπέι, επίκεντρο της κρίσης, αναφέρθηκαν 108 νέοι θάνατοι, οι 88 εκ των οποίων καταγράφηκαν στην Ουχάν, την πρωτεύουσά της. Από έναν θάνατο κατέγραψαν οι αρχές στις επαρχίες Χεμπέι, Σαγκάη, Φουτζιάν, Σαντόνγκ, Γιουνάν και Σαανσί, σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Υγείας.

Πέραν της Χουμπέι, ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νέων κρουσμάτων μειώθηκε για 16η συναπτή ημέρα στα 45. Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων στην ίδια του Χουμπέι είναι θεαματικά μειωμένος σε σχέση με αυτόν της προηγουμένης (1.693).

Συνολικά 16.155 ασθενείς αποθεραπεύθηκαν και έλαβαν εξιτήριο από τα νοσοκομεία όπου νοσηλεύονταν.

Ιράν: Καμία επαφή με Κινέζους οι νεκροί

Οι δύο Ιρανοί που υπέκυψαν αφού μολύνθηκαν από τον νέο κορονοϊό σε νοσοκομείο της πόλης Κομ δεν είχαν έλθει σε επαφή με Κινέζους ή ανθρώπους που να είχαν επισκεφθεί την Κίνα, επισήμανε ο Μασούντ Μαρντανί, μέλος της εθνικής επιτροπής αντιμετώπισης μολυσματικών ασθενειών στο υπουργείο Υγείας του Ιράν, σε δηλώσεις του στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik.

Μέσα ενημέρωσης ανέφεραν χθες ότι δύο άνθρωποι πέθαναν στο Ιράν αφού προσβλήθηκαν από τον COVID-19, διευκρινίζοντας πως επρόκειτο για Ιρανούς υπηκόους, κατοίκους της Κομ. Το υπουργείο Υγείας στην Τεχεράνη τόνισε ότι δεν έχει λάβει πληροφορίες για άλλα κρούσματα της ασθένειας οπουδήποτε αλλού στο Ιράν.

Οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν «τον τρόπο μετάδοσης του κορονοϊού στους ανθρώπους που μολύνθηκαν στην Κομ» και «είναι πιθανό η ασθένεια να μεταδόθηκε από ταξιδιώτη προερχόμενο από κάποια από τις γειτονικές χώρες, όμως δεν είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε» από πού ήρθε, ανέφερε ο Μαρντανί.

