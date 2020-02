Παράξενα

Άφησε τις επιχειρήσεις της στην Καλαμάτα για την… Πυροσβεστική στο Έσσεξ! (εικόνες)

Τι λέει η μητέρα 5 παιδιών για την απόφαση ζωής να αφήσει την Ελλάδα και να φτιάξει εκ νέου την οικογενειακή εστία της στην Βρετανία.

Η Lina Ednie είχε έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα στην Καλαμάτα, με δύο γυμναστήρια, από το 2013 έως και το 2018, αλλά αποφάσισε να τα αφήσει όλα και να φύγει για την Αγγλία.

Εκεί ζει πλέον μόνιμα με την οικογένειά της και εργάζεται στο Πυροσβεστικό Σώμα, επάγγελμα που- εξήγησε- κάνουν ελάχιστες γυναίκες εκεί.

Όπως λέει στο tharrosnews.gr, ο σύζυγός της είναι μισός Έλληνας και μισός Άγγλος και έχουν 5 παιδιά. Παρότι, δε, τα γυμναστήριά της είχαν μεγάλη επιτυχία στην Καλαμάτα, οι οικονομικές απαιτήσεις, σε συνδυασμό με τη μεγάλη οικογένεια και την απουσία στήριξης από το κράτος, την οδήγησαν να φύγει.

Πόσο καιρό εργάζεσαι στο εξωτερικό και πόσο εύκολη ήταν η απόφασή σου να φύγεις;

Εργάζομαι στο Πυροσβεστικό Σώμα του Έσσεξ από το Νοέμβριο του 2019, ενώ στην Αγγλία επέστρεψα από την Καλαμάτα το 2018. Η απόφαση να φύγουμε από την όμορφη Καλαμάτα ήταν αρκετά δύσκολη. Όμως, οι οικονομικές απαιτήσεις της καθημερινότητας για μια πολυμελή οικογένεια στην Ελλάδα (και χωρίς την υποστήριξη του κράτους) δημιουργούσαν συνεχή αγώνα και άγχος, χωρίς ουσιαστικά να μπορεί να αλλάξει τίποτα… Οπότε μια ριζική μόνο αλλαγή θα έδινε τη λύση, όπως και έγινε!

Δυσκολεύτηκες στην ανεύρεση εργασίας στη χώρα που βρίσκεσαι;

Η απόφαση να γίνω πυροσβέστης ήταν ένα όνειρο που είχα από παιδί… Έκανα αίτηση στο Πυροσβεστικό Σώμα, λοιπόν, κι έπειτα από μεγάλη προετοιμασία, πέρασα τα γραπτά τεστ και τα τεστ φυσικής κατάστασης, καθώς και την καθοριστική τελική συνέντευξη… Εάν είσαι στο επίπεδο των εθνικών στάνταρ που απαιτούν, τότε η επιτυχία σου είναι δεδομένη, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, το φύλο ή την ηλικία… Οπότε ναι δυσκολεύτηκα, αλλά τα κατάφερα.

Πώς αντιμετωπίζουν τους Έλληνες στη χώρα που ζεις;

Η Αγγλία είναι μια χώρα που δίνει ιδιαίτερη σημασία στο δικαίωμα της διαφορετικότητας. Γενικότερα όλοι είναι πολύ μπροστά… Δεν έχει σημασία η εθνικότητα εδώ… Εργάζομαι σε ένα περιβάλλον ανδροκρατούμενο με διαφορετική εθνικότητα και ποτέ δε με έκαναν να νιώσω διαφορετική από εκείνους!

Τι θα ήθελες να μεταφέρεις από την κουλτούρα της εκεί ζωής σου στην Ελλάδα;

Πιστεύω ότι εμείς οι Έλληνες έχουμε μια μοναδική κουλτούρα και ο τρόπος ζωής μας είναι τόσο εφευρετικός για διασκέδαση και καλοζωία, και ο καλός καιρός μάς βοηθάει σε αυτό, αλλά θα ήθελα να μεταφέρω στη δική μας κουλτούρα την οργάνωση και τη σημασία στη λεπτομέρεια που έχει ο τρόπος ζωής εδώ. Πιστεύω ότι αυτός ο συνδυασμός θα ήταν σχεδόν ιδανικός!

Τρία πράγματα που πρέπει κάποιος να δει, αν επισκεφτεί την πόλη που βρίσκεσαι…

Τρία πράγματα που θα πρότεινα κάποιος να επισκεφτεί από την περιοχή μας εδώ είναι: Η πανέμορφη πόλη του Κέιμπριτζ, που είναι μόνο 20 λεπτά με το τρένο! Το ιστορικό αρχοντικό Audley End με τους υπέροχους τεράστιους κήπους, τη λίμνη με τους κύκνους και το όμορφο μουσείο μέσα στο υπέρογκο σπίτι, μόνο 10 λεπτά από την πόλη μας (Bishops Stortford). Τέλος, την πόλη την ίδια με τα όμορφα παραδοσιακά μαγαζιά, τις αγγλικές παμπ και το διάσημο κανάλι που διασχίζει την πόλη.

Τι είναι αυτό που σου λείπει περισσότερο από την Καλαμάτα;

Από την Καλαμάτα μού λείπουν οι γονείς και οι φίλοι, μα και ο υπέροχος ηλιόλουστος ουρανός, όπως και η καταγάλανή μας θάλασσα!

Σκέψη για επιστροφή υπάρχει στο μυαλό σου;

Δεν υπάρχει περίπτωση γυρισμού για μόνιμη κατοικία, όχι. Λόγω της εργασίας μου και των σχολείων των παιδιών, αλλά και της ποιότητας ζωής!

Πηγή: tharrosnews.gr