Κόσμος

Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία της 7χρονης

Ραγδαίες εξελίξεις στο Μεξικό για τον θάνατο που συγκλόνισε τη χώρα. Πόσο βαριές ποινές αντιμετωπίζουν οι κατηγορούμενοι.

Οι φερόμενοι ως δολοφόνοι της Φάτιμα Σεσίλια, ενός κοριτσιού επτά ετών, ο βάρβαρος φόνος του οποίου προκαλεί αγανάκτηση στο Μεξικό, έχουν συλληφθεί, ενημέρωσε η Κλαούδια Σέινμπαουμ Πάρδο, η δήμαρχος της πρωτεύουσας της χώρας.

«Οι φερόμενοι ως δράστες της δολοφονίας της ανήλικης (...) συνελήφθησαν σε χωριό στην πολιτεία του Μεξικού», ανέφερε η Σέινμπαουμ μέσω Twitter, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Η εισαγγελία του Μεξικού διένειμε στα μέσα ενημέρωσης την Τρίτη το απόγευμα τις φωτογραφίες δύο υπόπτων, που κατονόμασε ως Γλάδις Γιοβάνα «Ν» και Μάριο Αλμπέρτο «Ν».

Το ζευγάρι φέρεται να δολοφόνησε το κοριτσάκι αφού το βασάνισε. Το άψυχο σώμα της μικρής βρέθηκε πεταμένο μέσα σε πλαστική σακούλα σκουπιδιών, μακάβρια λεπτομέρεια που επέτεινε ακόμα περισσότερο την οργή.

Σύμφωνα με τον Ουλίσες Λάρα, εκπρόσωπο της εισαγγελίας, το ζευγάρι που κατηγορείται για την υπόθεση είναι αντιμέτωπο με κάθειρξη 80 ως 140 ετών εάν κριθεί ένοχο για τον φόνο.

Δεκάδες γυναίκες συγκεντρώθηκαν το πρωί της Τρίτης μπροστά στο προεδρικό ανάκτορο του Μεξικού, για να εκφράσουν την οργή τους μετά τη σοκαριστική δολοφονία. Ο εντοπισμός το Σαββατοκύριακο του πτώματος της μικρής, που έφερε εμφανή σημάδια από βασανιστήρια, πυροδότησε εξάλλου διαδηλώσεις στο σχολείο όπου φοιτούσε, όπως και στην επιμνημόσυνη δέηση και την κηδεία.



Η αγανάκτηση εξαπλώθηκε σαν πυρκαγιά στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι ετικέτες #JusticiaParaFatima (Δικαιοσύνη για την Φάτιμα), #Justiciaparatodas (Δικαιοσύνη για όλες) και #Niunamenos (Ούτε μία ακόμη) είναι τις τελευταίες ημέρες ανάμεσα σε αυτές που χρησιμοποιούνται περισσότερο από τους Μεξικανούς.