Πολιτική

Βολουδάκης στον ΑΝΤ1 για την αποχώρηση από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ: Απαραίτητη η “φασαρία”

Τους λόγους για τους οποίους αποχώρησαν οι Έλληνες βουλευτές από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ εξήγησε ένας εκ των τριών.

Για το περιστατικό της αποχώρησης των Ελλήνων βουλευτών από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μανούσος Βολουδάκης.

Περιγράφοντας τις συνθήκες που «γέννησαν την αποχώρηση» είπε πως αρχικά ο Πρέσβης της Τουρκίας παρουσίασε μία ειδυλλιακή εικόνα της Τουρκίας, ως «πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή», εξηγώντας πως κάτι τέτοιο, «δεν μπορούσαμε να το αφήσουμε έτσι».

Ξεκινώντας να θέσει την ερώτησή του αρχικά ο Ανδρέας Λοβέρδος, από το Κίνημα Αλλαγής, διεκόπη από τον προεδρεύων, κάτι που συνέβη και στη Θεοδώρα Τζάκρη του ΣΥΡΙΖΑ. «Μετά συνέβη και με μένα, αλλά επέμενα ότι έβαζα μια άλλη διάσταση στην ερώτηση, θέλοντας να ακουστεί ότι η Τουρκία όχι μόνο παραβιάζει τους νόμους, αλλά βάζει άλλα δεδομένα στην περιοχή», είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας χαρακτηρίζοντας «απαραίτητη» τη «φασαρία».

«Δεν είναι δυνατόν οι σύμμαχοί μας να μη λαμβάνουν υπόψη τις αρχές του ΝΑΤΟ, με πρώτη απ’όλες τη νομιμότητα», τόνισε και κατέληξε πως «αντιμετωπίζουμε μία κατάσταση που δεν είναι φυσιολογική, δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι».