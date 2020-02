Κόσμος

Πολύνεκρη μετωπική λεωφορείου με φορτηγό (εικόνες)

Σε άμορφη μάζα σιδερικών μετατράπηκε ένα λεωφορείο, σκοτώνοντας δεκάδες ανθρώπους.

Ένα λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό στην νότια Ινδία, προκαλώντας το θάνατο 19 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμα 23, σύμφωνα με την τοπική Αστυνομία.

Η μετωπική σύγκρουση μετέτρεψε το λεωφορείο σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Το λεωφορείο ανήκε στην κρατική υπηρεσία και είχε ξεκινήσει από την πολιτεία Καρνατάκα, με προορισμό την Κεράλα.

Στην Ινδία υπολογίζεται ότι σκοτώνονται σε τροχαία πάνω από 110.000 άνθρωποι και στα περισσότερα από τα τροχαία αιτία είναι η κακή οδήγηση και η κακή κατάσταση δρόμων και οχημάτων.