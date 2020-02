Κόσμος

Καραμπόλα με 200 οχήματα (εικόνες)

Νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες και χάος από την καραμπόλα που σημειώθηκε λόγω κακοκαιρίας.

Δύο νεκροί και πάνω από 100 τραυματίες, οι εννέα εκ των οποίων σοβαρά, είναι ο απολογισμός καραμπόλας 200 αυτοκινήτων που σημειώθηκε λίγο έξω από το Μόντρεαλ, στον Καναδά.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία, ενώ οι δύο νεκροί ανασύρθηκαν από τα οχήματά τους.

Η φοβερή σύγκρουση προκλήθηκε λόγω της ισχυρής χιονόπτωσης, που προκάλεσε συνθήκες μηδενικής ορατότητας, σύμφωνα με τον Υπουργό Μεταφορών του Κεμπέκ.