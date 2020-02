Πολιτική

Μπακογιάννη - Παππάς για τους προστατευόμενους μάρτυρες και τις τουρκικές προκλήσεις (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η βουλευτής της ΝΔ. Αιχμές περί νομιμότητας των κινήσεων της Προανακριτικής άφησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.