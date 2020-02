Κοινωνία

“Όλυμπος 2020”: εντυπωσιακή άσκηση της EMAK (βίντεο)

Την ανάληψη δράσης από πλήθος στελεχών της Πυροσβεστικής, εθελοντές και συνδρομή ελικοπτέρου περιελάμβανε το σενάριο.

Την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η ετήσια άσκηση Έρευνας – Διάσωσης «Ηρακλής» της 8ης ΕΜΑΚ, με την κωδική ονομασία «Όλυμπος 2020» στην κορυφή «Σκολιό» του Ολύμπου.

Το σενάριο της άσκησης περιελάμβανε την αναζήτηση, τον εντοπισμό και τη διάσωση ενός ορειβάτη μετά από πτώση του σε χιονοσκεπή παγωμένη ορθοπλαγιά.

Στην εν λόγω άσκηση συμμετείχαν η 8η ΕΜΑΚ Λάρισας, η 2η ΕΜΑΚ Θεσσαλονίκης, οι Π.Υ. Κατερίνης, Λιτοχώρου και Ελασσόνας, εθελοντικές ομάδες Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενώ συνέδραμε το ελικόπτερο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας «Φλόγα 10» (Super Puma) το οποίο προσγειώθηκε και παρέλαβε τον τραυματία από το σημείο όπου ανασύρθηκε.

Την άσκηση συντόνιζε ο Επιχειρησιακός Συντονιστής με έδρα τη Θεσσαλονίκη του Π.Σ. Υποστράτηγος ΠΣ Σπυρίδων Βαρσάμης και παρακολούθησε ο Υπαρχηγός του Π.Σ. Aντιστράτηγος ΠΣ Ιάκωβος Κλεφτοσπύρος.