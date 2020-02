Κοινωνία

Τσικνίζουν έξω από Μαξίμου τα μέλη της ΠΟΕΔΗΝ (εικόνες)

Τσικνοπέμπτη στην Ηρώδου του Αττικού κάνουν τα μέλη της ΠΟΕΔΗΝ με τις καθαρίστριες από το Δρομοκαΐτειο.

Στο…πνεύμα της ημέρας η διαμαρτυρία των μελών της ΠΟΕΔΗΝ, αφού μαζί με τις καθαρίστριες στο Δρομοκαΐτειο τσικνίζουν έξω από το Μέγαρο Μαξίμου.

Οι ψησταριές στήθηκαν από νωρίς μπροστά από τις κλούβες της Αστυνομίας, με τους διαμαρτυρόμενους να αντιδρούν στις απολύσεις στο Δρομοκαΐτειο.

«Θα πούμε το ψωμί ψωμάκι», γράφει το πανό.

Είναι η δεύτερη φορά που τα μέλη της ΠΟΕΔΗΝ κάνουν του ίδιου τύπου διαμαρτυρία έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, αφού ανάλογη ήταν και η περσινή εικόνα.