Εισφορές: Οι επιλογές για κύρια - επικουρική σύνταξη και εφάπαξ (πίνακες)

Ανοίγει η πλατφόρμα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας για 1,44 εκ. μη μισθωτούς ασφαλισμένους. Πόσες εισφορές θα κληθούν να καταβάλουν, αναλόγως της κλάσης και των επιλογών τους.

Με... διαφορετικές ταχύτητες «τρέχουν» οι εισφορές για τους αυτοαπασχολούμενους, τους επαγγελματίες, ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ, γιατρούς, μηχανικούς και δικηγόρους αλλά και τους αγρότες, από τις αρχές του 2020, με βάση τις νέες ασφαλιστικές κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο τελικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε στη Βουλή. Οι αλλαγές αναμένεται να ψηφιστούν έως το τέλος του μήνα και οι εισφορές Ιανουαρίου θα πρέπει να πληρωθούν έως τις 12 Μαρτίου.

Μάλιστα, ο αρμόδιος υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης δήλωσε χθες ότι στις 21 Φεβρουαρίου θα ανοίξει τελικά η ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία οι ασφαλισμένοι θα πρέπει, έως το τέλος του μήνα, να επιλέξουν μία από τις συνολικά έξι κατηγορίες εισφορών για κύρια ασφάλιση και υγεία.

Όπως μάλιστα έχει τονιστεί από όλες τις πλευρές, η επιλογή της κατηγορίας πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς θα καθορίσει το μελλοντικό ύψος των συντάξεων. Όσο πιο ψηλές εισφορές καταβάλλει ένας μη μισθωτός, τόσο πιο ψηλή σύνταξη θα λάβει, στο μέλλον, και σε συνάρτηση πάντα με τα έτη ασφάλισης.

Η επικούρηση και το εφάπαξ

Περίπου 220.000 επιστήμονες αλλά και επαγγελματίες όπως αρτοποιοί και πρατηριούχοι υγρών καυσίμων θα κληθούν να επιλέξουν και μεταξύ των 3 διαφορετικών κατηγοριών που αφορούν τις εισφορές επικούρησης ή και εφάπαξ. Τη χαμηλότερη ελάχιστη εισφορά θα καταβάλουν κατά κύριο λόγο οι ελεύθεροι επαγγελματίες που θα επιλέξουν την πρώτη ασφαλιστική κατηγορία των 220 ευρώ τον μήνα για κύρια ασφάλιση, υγεία και ανεργία, εφόσον δεν έχουν υποχρέωση καταβολής εισφορών επικούρησης και εφάπαξ.

Η ελάχιστη εισφορά για τους μηχανικούς, εργολήπτες, δικηγόρους και συμβολαιογράφους υπολογίζεται στα 288 ευρώ, καθώς στα 220 της κύριας ασφάλισης θα πρέπει να προστεθούν τα 42 ευρώ ελάχιστης εισφοράς για επικούρηση και τα 26 ευρώ που αντιστοιχούν στην πρώτη υποχρεωτική κατηγορία εισφορών για εφάπαξ. Μάλιστα, το ΕΤΕΑΕΠ φαίνεται πως βιάστηκε καθώς ήδη αναρτήθηκαν ειδοποιητήρια για εισφορές επικούρησης, χωρίς να ψηφιστεί ο νέος νόμος.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, υποχρέωση ασφάλισης για επικούρηση ή και πρόνοια έχουν περίπου 220.000 μη μισθωτοί ασφαλισμένοι στα πρώην ταμεία ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ και ειδικότερα:

Μηχανικοί του πρ. ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ : ασφαλίζονται για επικουρική και για εφάπαξ.

Γιατροί - υγειονομικοί του πρ. ΕΤΑΑ - ΤΣΑΥ: ασφαλίζονται για εφάπαξ.

Δικηγόροι Αθηνών του πρ. ΕΤΑΑ - ΤΑΝ: ασφαλίζονται για επικουρική και για εφάπαξ.

Δικηγόροι υπόλοιπης Ελλάδας: ασφαλίζονται για επικουρική.

Πρατηριούχοι υγρών καυσίμων του πρ. ΟΑΕΕ: ασφαλίζονται για επικουρική.

Αρτοποιοί του πρ. ΟΑΕΕ: ασφαλίζονται για επικουρική.

Βάσει του σχεδιασμού πάντως, το επόμενο διάστημα θα πρέπει να επιλέξουν ως εξής:

Πρατηριούχοι υγρών καυσίμων και αρτοποιοί, δικηγόροι και συμβολαιογράφοι υπόλοιπης Ελλάδας πλην Αθηνών : Από 262 έως 637 ευρώ τον μήνα για ΕΦΚΑ, συνεισπραττόμενα και επικουρική. Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2022 θα καταβάλλουν επιπλέον και 27,34 ευρώ τον μήνα για τις οφειλόμενες εισφορές επικουρικής του 2017 και του 2018 (εξοφλούνται σε 36 δόσεις).

: Από 262 έως 637 ευρώ τον μήνα για ΕΦΚΑ, συνεισπραττόμενα και επικουρική. Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2022 θα καταβάλλουν επιπλέον και 27,34 ευρώ τον μήνα για τις οφειλόμενες εισφορές επικουρικής του 2017 και του 2018 (εξοφλούνται σε 36 δόσεις). Γιατροί, φαρμακοποιοί, υγειονομικοί: Μεταξύ 246 και 613 ευρώ τον μήνα για ΕΦΚΑ, συνεισπραττόμενα και ΕΤΕΑΕΠ (εφάπαξ). Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2022 θα καταβάλλουν επιπλέον και 15,62 ευρώ τον μήνα για τις οφειλόμενες εισφορές εφάπαξ του 2017 και του 2018.

Μεταξύ 246 και 613 ευρώ τον μήνα για ΕΦΚΑ, συνεισπραττόμενα και ΕΤΕΑΕΠ (εφάπαξ). Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2022 θα καταβάλλουν επιπλέον και 15,62 ευρώ τον μήνα για τις οφειλόμενες εισφορές εφάπαξ του 2017 και του 2018. Μηχανικοί, εργολήπτες, δικηγόροι και συμβολαιογράφοι Αθηνών: Από 288 έως και 674 ευρώ τον μήνα για ΕΦΚΑ, συνεισπραττόμενα και ΕΤΕΑΕΠ (επικουρική κι εφάπαξ). Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2022 θα καταβάλλουν και 42,96 ευρώ τον μήνα για τις οφειλόμενες εισφορές επικουρικής και πρόνοιας του 2017 και του 2018.

Υπάρχει μια 7η κατηγορία εισφορών για κύρια ασφάλιση, στα 136 ευρώ, που θα ισχύει μόνο για τους νέους επαγγελματίες κι επιστήμονες και 85 ευρώ για νέους αγρότες. Όπως δίνεται η δυνατότητα στους μη μισθωτούς κυρίως του πρώην ΟΑΕΕ που δεν έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΕΑΕΠ, να ενταχθούν στην ασφάλισή του, με την πρόβλεψη ότι θα πρέπει να παραμείνουν στην επιλογή τους αυτή έως τη συνταξιοδότησή τους.

Τέλος, οι αγρότες θα κληθούν για φέτος να επιλέξουν από 119 έως 319 ευρώ τον μήνα για ΕΦΚΑ και υγεία.

