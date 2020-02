Οικονομία

“Όχι” από μεγαλοοφειλέτες στις ρυθμίσεις της ΔΕΗ

Σημαντική η ανταπόκριση στους διακανονισμούς όσων οφείλουν σχετικά μικρά ποσά. Στον αντίποδα η στάση όσων χρωστούν δεκάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια ευρώ.

Στην ακτινογραφία των οφειλετών που έχουν ανταποκριθεί στους νέους διακανονισμούς ληξιπρόθεσμων λογαριασμών ρεύματος έχει προχωρήσει η διοίκηση της ΔΕΗ, επιδιώκοντας να στοχεύσει σε στρατηγικούς κακοπληρωτές, οι οποίοι επιμένουν στο φέσι…

Σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr, η δημόσια εταιρεία από την 1η Οκτωβρίου (οπότε τέθηκε σε ισχύ το νέο πακέτο ρυθμίσεων χρεών) μέχρι και σήμερα έχει κάνει 140.000 διακανονισμούς για ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 230 εκατ. ευρώ.

Η δημόσια επιχείρηση, σύμφωνα με αρμόδια στελέχη της, εμφανίζεται ικανοποιημένη από τα αποτελέσματα της προσέλευσης πελατών στις νέες ρυθμίσεις, οι οποίες έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό το χαμηλό ποσοστό προκαταβολής. Ταυτόχρονα, προχώρησε στην ανάλυση του προφίλ με βάση το ύψος των χρεών, προκειμένου να διερευνήσει ποιοι είναι αυτοί που ανταποκρίνονται και ποιοι γυρνούν την πλάτη στις ρυθμίσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

από αυτούς που έχουν ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς έως 500 ευρώ, το 9% έχει κάνει ρύθμιση στην κατηγορία εκείνων που έχουν χρέη 500 έως 1.000 ευρώ το 26% των οφειλετών έκανε ρύθμιση από τους οφειλέτες με απλήρωτους λογαριασμούς 1.000 έως 3.000 ευρώ, το 39% διακανόνισε τα χρέη του από τους πελάτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές 3.000 έως 5.000, το 30% υπάχθηκε σε διακανονισμό. από τους οφειλέτες, όμως, με απλήρωτους λογαριασμούς άνω των 10.000 ευρώ, μόλις το 5% υπάχθηκε σε ρύθμιση των χρεών.

Η τελευταία ομάδα είναι κι εκείνη που πια μπαίνει στο στόχαστρο της ΔΕH, που σχεδιάζει να εντείνει τα εισπρακτικά μέτρα με διακοπές ηλεκτροδότησης και εξώδικα.

Χαμηλός είναι ο βαθμός ανταπόκρισης επίσης και για εκείνους που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 500 ευρώ. Μόλις το 9% έχει κάνει ρύθμιση των χρεών, όπως προαναφέρθηκε. Η μικρή συμμετοχή αποδίδεται αφενός στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν χαμηλόμισθα νοικοκυριά για τέτοια ποσά και αφετέρου, στη νοοτροπία που επικρατεί σε μερίδα πελατών της επιχείρησης να αφήνουν τέτοια ποσά και να τα αποπληρώνουν αργότερα και εφάπαξ.

Πώς διακανονίζονται τα χρέη

Το νέο σύστημα διακανονισμών της ΔΕH που τρέχει από την 1η Οκτωβρίου προβλέπει χαμηλότερες προκαταβολές. Πιο συγκεκριμένα, δεν υπερβαίνουν το 20% ή εναλλακτικά το 30% (αν επιλεγούν περισσότερες δόσεις) έναντι 40-50% που ίσχυε μέχρι το τέλος του περασμένου Σεπτεμβρίου.

Η διαδικασία έγκρισης είναι αυτοματοποιημένη και γίνεται άμεσα στα καταστήματα της ΔEH, με την υποβολή της αίτησης. Ο πελάτης χρειάζεται να προσκομίσει μόνο τον τελευταίο λογαριασμό του, την αστυνομική του ταυτότητα και τον ΑΦΜ του. Επιπλέον, υποβάλλονται αιτήσεις και τηλεφωνικά στο 11770.

Το ύψος της προκαταβολής και ο αριθμός δόσεων καθορίζεται ανάλογα με το μέγεθος της οφειλής. Έτσι:

Για απλήρωτους λογαριασμούς μέχρι 500 ευρώ, το ύψος της προκαταβολής είναι 10% και ο αριθμός των δόσεων πέντε.

Για ανεξόφλητες οφειλές από 500 έως 1.000 ευρώ, το ποσοστό της προκαταβολής ορίζεται σε 10% και ο αριθμός των δόσεων σε οκτώ.

Για χρέη από 1.000 έως 2.000 ευρώ, η προκαταβολή ανεβαίνει στο 15% και οι δόσεις σε 12.

Αν οι απλήρωτοι λογαριασμοί κυμαίνονται από 2.000 έως 3.000 ευρώ, τότε ο οφειλέτης πρέπει να προκαταβάλει το 20% και οι δόσεις αποπληρωμής ανέρχονται σε 18.

Για οφειλές άνω των 3.000 ευρώ, υπάρχουν δύο εναλλακτικές: Η πρώτη είναι με προκαταβολή 20% και 18 δόσεις και η δεύτερη με προπληρωμή του 30% των χρεών και 24 δόσεις.