Υπερπτήσεις στο μισό Αιγαίο από τουρκικά μαχητικά

Αεροσκάφη της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας πέταξαν επάνω από μεγάλα και μικρά νησιά, μεταξύ των οποίων η Κίναρος.

Αδιάκοπος συνεχίζεται ο χορός των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο, με μπαράζ απο υπερπτήσεις επάνω απο ελληνικά νησιά.

Ειδικότερα, στις 10:04, 10:05, 10:07, 10:08 και 10:13 ένα ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16 έκανε υπέρπτηση πάνω απο το Αγαθονήσι, τους Αρκιούς, τους Λειψούς, ξανά τους Αρκιούς και την Κίναρο.

Οι προκλητικές υπερπτήσεις έγιναν στα 24.000, 28.000, 28.000, 14.000 και 25.000 πόδια αντιστοίχως.

Εν τω μεταξύ, χθες, Τετάρτη, στις 11:00 το πρωί, ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε υπέρπτηση πάνω από τις Οινούσσες και την νήσο Παναγιά. Η υπέρπτηση έγινε στα 22.000 πόδια.

Στις 13:43 σημειώθηκε νέα πρόκληση, καθώς ζεύγος τουρκικών F-16 εκτέλεσε υπέρπτηση πάνω από τους Λειψούς και τους Αρκιούς. Τρία λεπτά αργότερα, τα ίδια μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας της Τουρκίας πέταξαν πάνω απο το Αγαθονήσθι. Οι τελευτείες υπερπτήσεις έγιναν σε ύψος 24.000 ποδών.

Συνολικά, στην διάρκεια της Τετάρτης, 13 τουρκικά αεροσκάφη (F-16, F-4 και CN-235), εκ των οποίων τα 8 ήταν οπλισμένα, προέβησαν σε 13 παραβάσεις και 39 παραβιάσεις του FIR Αθηνών, στο βορειοανατλικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Πέντε απο τις παραβιάσεις αφορούσαν τις υπερπτήσεις επάνω απο τα ελληνικά νησιά. Μάλιστα, στην διάρκεια της αναχαίτισης τους απο ελληνικά πολεμικά αεορσκάφη, σημειώθηκαν 2 εμπλοκές.