Κόσμος

Τσαβούσογλου: Θα στείλουμε κι άλλο πλοίο στην ανατολική Μεσόγειο, αν…

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο Τούρκος Υπ. Εξωτερικών για το τρίτο πλωτό γεωτρύπανο της Τουρκίας και τις σεισμικές έρευνες. Η απάντηση του Νίκου Δένδια για "ανατολίτικο παζάρι".

Για την πορεία που θα χαράξει το τρίτο γεωτρύπανο μίλησε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο TRT Haber, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, δήλωσε «έρχεται και το τρίτο γεωτρύπανο μας. Για το που θα πάει το γεωτρύπανο θα το αποφασίσει η Τουρκική Εταιρεία πετρελαίου. Διαθέτουμε και σεισμογραφικά σκάφη. Όπως το Ορούτς Ρείς και το Μπαρμπαρός».

«Τα πλοία αυτά κάνουν σεισμικές έρευνες με τις οδηγίες του Υπουργείου Ενέργειας και της Τουρκικής Εταιρείας Πετρελαίου. Μετά τις σεισμικές έρευνες οι συνεργάτες μας στο υπουργείο Ενέργειας αποφασίζουν το που θα κατευθυνθούν τα πλοία αν θα πάνε στο Αιγαίο, στην ανατολική Μεσόγειο η στη Μαύρη Θάλασσα», σημείωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ, καταλήγοντας «το αναφέρω για την ανατολική Μεσόγειο δεν θα διστάσουμε να στείλουμε και επιπλέον πλοίο σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη».

Δένδιας: η Ελλάδα είναι ανέτοιμη για "καταχρηστικό συμβιβασμό"

Απαντώντας στις τελευταίες δηλώσεις του Μελούτ Τσαβούσογλου, ο Νίκος Δένδιας είπε το πρωί της Πέμπτης ότι "η Ελλάδα είναι διαχρονικά έτοιμη για έντιμη συνεννόηση στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου", σημειώνοντας ωστόσο ότι "είναι διαχρονικά ανέτοιμη για ανατολίτικο παζάρι και ανέντιμο, καταχρηστικό συμβιβασμό".