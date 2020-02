Αθλητικά

Η κλήρωση για το Κύπελλο Ελλάδας

Πότε θα γίνουν οι αγώνες και για πότε έχει οριστεί ο τελικός.

ΑΕΚ, Άρης, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ μπήκαν στην κληρωτίδα για την ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας, στα γραφεία της ΕΠΟ στο Πάρκο Γουδή.

Όπως ήταν αναμενόμενο θα υπήρχαν ντέρμπι στα ημιτελικά, με τα ζευγάρια που προέκυψαν να είναι: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός και Άρης - ΑΕΚ

Τα παιχνίδια είναι και σε αυτή τη φάση διπλά και θα πραγματοποιηθούν στις 3 και 4 Μαρτίου και οι ρεβάνς στις 22 και 23 Απριλίου.

Ο μεγάλος τελικός του Κυπέλλου θα διεξαχθεί στις 23 Μαΐου, με την έδρα να είναι πιθανότατα και φέτος το ΟΑΚΑ, ενώ υπάρχει και το ενδεχόμενο για το Καυτατζόγλειο, εάν προκύψει ζευγάρι ΠΑΟΚ – Άρης.

Στον τελικό τυπικά γηπεδούχος θα είναι ο φιναλίστ που θα αναδειχτεί από τον ημιτελικό ΑΕΚ-Αρης.

Στους αγώνες των ημιτελικών θα σφυρίξουν ξένοι διαιτητές, ενώ ξένος θα είναι και ο διαιτητής του VAR.