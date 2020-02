Κόσμος

Δυστύχημα σε γυρίσματα ταινίας “Bollywood” (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σε τραγωδία μετατράπηκε το γύρισμα ταινίας στην Ινδία. Πώς έγινε το δυστύχημα.

Τρεις νεκροί και δέκα τραυματίες είναι ο απολογισμός δυστυχήματος που σημειώθηκε σε σκηνικό όπου γυριζόταν ινδική ταινία.

Το δυστύχημα έγινε όταν γερανός κατέρρευσε, ρίχνοντας τα σκηνικά, που καταπλάκωσαν τα μέλη του συνεργείου.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, ενώ χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για την απομάκρυνση των συντριμμιών.

Στο στούντιο γυριζόταν η ταινία με τον τίτλο “Indian 2”, που ήταν θρίλερ.

Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται.