Μακελειό στη Γερμανία: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες (εικόνες)

Νεκρός μαζί με τη μητέρα του βρέθηκε ο μακελάρης. Ποιος ήταν ο άνδρας που «γάζωσε» θαμώνες σε μπαρ στην Έσση.

Ο υπουργός Εσωτερικών του κρατιδίου της Έσσης Πέτερ Μπόιτ δήλωσε σήμερα ότι υπήρχε ρατσιστικό κίνητρο στις επιθέσεις εναντίον δύο μπαρ με ναργιλέδες στην πόλη Χανάου στην κεντρική Γερμανία, από τις οποίες σκοτώθηκαν εννέα άνθρωποι, με τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς να ερευνούν την υπόθεση ως τρομοκρατική.

Εξάλλου ο Μπόιτ επεσήμανε ότι ο δράστης ήταν ένας Γερμανός πολίτης 43 ετών. Η εφημερίδα Bild έχει αναφέρει ότι το όνομά του είναι Τομπίας Ρ. Αυτός όπως και η μητέρα του εντοπίστηκαν νεκροί στο σπίτι του με τραύματα από σφαίρες.

Οι αρχές εξακολουθούν να ερευνούν αν όντως ο δράστης είχε αφήσει επιστολή στην οποία προανήγγειλε τα εγκλήματά του, κάτι το οποίο έχει αναφέρει η Bild, χωρίς ωστόσο να κατονομάζει τις πηγές της.

Σύμφωνα με τον Μπόιτ, ο δράστης είχε στην κατοχή του νομίμως όπλα καθώς ήταν σκοπευτής.

Αν και ο υπουργός Εσωτερικών της Έσσης δεν ήταν σε θέση να διευκρινίσει ποιος βρισκόταν στα μπαρ την ώρα των επιθέσεων, η Bild έγραψε ότι κάποια από τα εννέα θύματα ήταν κουρδικής καταγωγής. Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται μία γυναίκα και πέντε νεαροί.

Λίγο νωρίτερα η αντιτρομοκρατική ομοσπονδιακή εισαγγελία της Γερμανίας ανακοίνωσε ότι ανέλαβε την έρευνα για την επίθεση καθώς πρόκειται για ένα πιθανόν «ρατσιστικό έγκλημα».

«Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ανέλαβαν την έρευνα καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ο δράστης είχε ακροδεξιό, εξτρεμιστικό παρελθόν», δήλωσε εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής εισαγγελίας.

Σύμφωνα με πηγές που πρόσκεινται στην έρευνα, στο σπίτι του δράστη βρέθηκαν μία επιστολή και ένα βίντεο στα οποία προαναγγέλλει τα εγκλήματά του.

Ο Πίτερ Νόιμαν, ειδικός σε θέματα τρομοκρατίας στο King’s College του Λονδίνου, δήλωσε ότι πρόκειται «για ένα μανιφέστο 24 σελίδων», που μαρτυρά «το μίσος (του δράστη) προς τους αλλοδαπούς και τους μη λευκούς».

«Ζητεί την εξαφάνιση πολλών χωρών στη βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την κεντρική Ασία», χρησιμοποιώντας «όρους που παραπέμπουν στην ευγονική, λέγοντας ότι η επιστήμη έχει αποδείξει ότι κάποιες φυλές είναι ανώτερες», έγραψε ο Νόιμαν στο Twitter.

Εξάλλου ο δράστης δηλώνει ότι «παρακολουθείται όλη του τη ζωή από τις μυστικές υπηρεσίες» και περιγράφει τον εαυτό του «κατ’ επιλογή εργένη», ομολογώντας ότι «ποτέ δεν είχε σχέση με γυναίκα», ανέφερε ο Νόιμαν.