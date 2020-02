Κοινωνία

Πρόσκληση για δικηγόρους από την Υπηρεσία Ασύλου

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Υπεγράφη η ΚΥΑ για την πρόσληψη νομικών στην Υπηρεσία Ασύλου, με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Δικαιοσύνης και Μετανάστευσης και Ασύλου, επανακαθορίζονται οι διαδικασίες εγγραφής εν ενεργεία δικηγόρων στο Μητρώο Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου, με σκοπό τη νομική συνδρομή σε αιτούντες άσυλο κατά τη δευτεροβάθμια διοικητική διαδικασία. Παράλληλα, ορίζονται οι διαδικασίες επιλογής και επιμόρφωσης τους, καθώς και το ύψος της αμοιβής τους. Με αφορμή την υπογραφή της ΚΥΑ, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, δήλωσε τα εξής:

«Με τη σημερινή απόφαση, απευθύνουμε πρόσκληση ενδιαφέροντος σε όσους δικηγόρους επιθυμούν να ενισχύσουν το Μητρώο Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου και κατ’ επέκταση να παρέχουν νομική συνδρομή σε αιτούντες διεθνούς προστασίας στον δεύτερο βαθμό εξέτασης της αίτησης τους. Με αυτόν τον τρόπο, κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση των ταχύτερων διαδικασιών απονομής ασύλου και κατ’ επέκταση των ταχύτερων επιστροφών».

Τέλος, με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου, οι δικηγόροι θα κατανέμονται σε Περιφερειακές Υπηρεσίες σύμφωνα με την αίτηση προτίμησης τους, την χρονολογική σειρά υποβολής της, αλλά και τις σχετικές ανάγκες που υπάρχουν σε κάθε περιοχή.