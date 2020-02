Life

Πέθανε η Μαρία Μαχαίρα

Θρήνος για τον πρόωρο χαμό της γυναίκας που είχε «μεσουρανήσει» στη δεκαετία του 1980.

Πέθανε σε ηλικία 52 ετών το πρώην μοντέλο Μαρία Μαχαίρα, με τον Βασίλειο Κωστέτσο, να κάνει γνωστή την είδηση μέσω ανάρτησής του στο Facebook.

«Δυστυχώς άσχημα νέα…. Καλό Ταξίδι Αγαπημένη μας Μαρία…έφυγες νωρίς….και ήσουν ένα κορίτσι γεμάτη ζωή!…η ψυχή της παρέα… θα θυμάμαι πάντα το αξέχαστο Δεκαπενταύγουστο στην Αγαπημένη σου Λευκάδα!..», ανέφερε στην ανάρτησή του.

Η Μαρία ήταν παντρεμένη με τον Ρομπέρτο Μαχαίρα με τον οποίον είχε μια κόρη.

Είχαν επίσης μαζί ένα κατάστημα ρούχων στο Κολωνάκι.

Ήταν επίσης κουμπάρα με την Βάνα Μπάρμπα.

Μόλις πριν 40 ημέρες γίνεται γνωστό ότι είχε χάσει τη μητέρα της.