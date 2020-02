Οικονομία

Αχτσιόγλου για Ασφαλιστικό: η αναλογιστική μελέτη επιβεβαιώνει τον ΣΥΡΙΖΑ

Τι αναφέρει σε δήλωση της, αναφορικά με την επίδραση των αλλαγών, σε ότι αφορά το εισόδημα των συνταξιούχων.

“Η αναλογιστική μελέτη επιβεβαιώνει ότι το ασφαλιστικό της ΝΔ μειώνει το εισόδημα των συνταξιούχων”, σημειώνει σε δήλωση της η Έφη Αχτσιόγλου.

Όπως αναφέρει η βουλευτής Επικρατείας και Τομεάρχη Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, "η ίδια η αναλογιστική μελέτη που ο υπουργός Εργασίας κατέθεσε χθες για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας είναι αποκαλυπτική. Η μελέτη δείχνει ξεκάθαρα ότι η μέση ετήσια σύνταξη με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο μειώνεται, σε σχέση με το ισχύον σύστημα, τόσο για φέτος όσο και για όλα τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2040".

"Τα στοιχεία, δηλαδή, που η ίδια η κυβέρνηση καταθέτει επιβεβαιώνουν αυτό που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εδώ και μήνες καταγγείλει, ότι με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο η συντριπτική πλειονότητα των συνταξιούχων θα έχουν απώλεια ετήσιου εισοδήματος και ότι η εικόνα περί γενικευμένων αυξήσεων που έχει δοθεί από την κυβέρνηση είναι πλασματική", καταλήγει η κ. Αχτσιόγλου.