Γρίπη: 7 θάνατοι μέσα σε μια εβδομάδα

Πως εξελίσσεται η φονική επιδημία, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ.

Στους 60 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών απο την φονική επιδημία της γρίπης, όπως ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, καθώς καταγράφηκαν 7 θάνατοι μέσα στην τελευταία εβδομάδα.

Κατά την εβδομάδα 10–16 Φεβρουαρίου 2020 οι επισκέψεις σε ιατρό για γριπώδη συνδρομή παρουσιάζουν μείωση σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, αναφέρει ο ΕΟΔΥ.

Στο διάστημα αυτό 17 ασθενείς χρειάστηκε να εισαχθούν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Απο την αρχή του χειμώνα μέχρι σήμερα, σε ΜΕΘ έχουν νοσηλευθεί συνολικά 20 παιδιά.

Κατά την εβδομάδα αυτή στα δύο Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς Γρίπης (Τμήμα Ιολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, και Β' Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.), στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Ε.Κ.Π.Α και στο Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ελέγχθηκαν για ιούς γρίπης συνολικά 230 κλινικά δείγματα, όλα από νοσοκομεία. Τα 80 (34,8%) εξ΄ αυτών ήταν θετικά για ιούς γρίπης και συγκεκριμένα τα 57 (71,2%) ήταν τύπου Α και τα 23 (28,8%) ήταν τύπου Β. Τα 50 στελέχη τύπου Α υποτυποποιήθηκαν, εξ΄ αυτών τα 34 (68%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3Ν2) και τα 16 (32%) στον υπότυπο Α(Η1Ν1)pdm09.

Συνολικά, απο την αρχή του Οκτωρίου καταγράφηκαν 213 σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης. Από αυτά, τα 195 νοσηλεύτηκαν σε Μ.Ε.Θ. Από το σύνολο των ασθενών αυτών, μόνο 80 (37,6%) είχαν εμβολιαστεί για τη γρίπη. Το ίδιο χρονικό διάστημα καταγράφηκαν συνολικά 60 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Οι 45 θάνατοι αφορούσαν σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε Μ.Ε.Θ και 15 σε ασθενή χωρίς νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ.

"Με βάση τα ανωτέρω, παραμένουμε σε περίοδο αυξημένης δραστηριότητας της γρίπης στην Ελλάδα. Συνεπικρατούν οι υπότυποι A(H1N1)pdm09 και A(H3N2). Τονίζεται η σημασία του αντιγριπικού εμβολιασμού ως ο καλύτερος τρόπος προφύλαξης από τη γρίπη", επισημαίνει ο ΕΟΔΥ.

Όσον αφορά στα κρούσματα με νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ.: Πρόκειται για 127 άνδρες και 68 γυναίκες, με εύρος ηλικιών από 0 έως 96 έτη και διάμεση ηλικία 66 έτη. Τα 183 (93,8%) από τα προαναφερθέντα κρούσματα οφείλονται στον ιό γρίπης τύπου Α και τα 12 (6,2%) στον ιό γρίπης τύπου Β. Τα 134 από τα στελέχη τύπου Α που απομονώθηκαν από τα ανωτέρω κρούσματα υποτυποποιήθηκαν, εξ΄ αυτών τα 78 (58,2%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3Ν2) και τα 56 (41,8%) στον υπότυπο Α(Η1Ν1)pdm09. Τα 167 (85,6%) από τα 195 προαναφερθέντα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ ανήκουν σε κλινική ομάδα υψηλού κινδύνου για την οποία συνιστάται εμβολιασμός για την εποχική γρίπη, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, εξ' αυτών εμβολιασμένοι ήταν οι 73 (43,7%).

Όσον αφορά στα κρούσματα χωρίς νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ.: Πρόκειται για 9 άνδρες και 9 γυναίκες, με εύρος ηλικιών από 49 έως 91 έτη και διάμεση ηλικία 78,5 έτη. Το σύνολο των κρουσμάτων αυτών οφείλονταν στον ιό γρίπης τύπου Α. Τα 4 από τα στελέχη τύπου Α που απομονώθηκαν από τα ανωτέρω κρούσματα υποτυποποιήθηκαν, εξ΄ αυτών τα 2 (50%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3Ν2) και τα 2 (50%) στον υπότυπο Α(Η1Ν1)pdm09. Τα 16 (88,9%) από τα 18 προαναφερθέντα σοβαρά κρούσματα χωρίς νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ ανήκαν σε κλινική ομάδα υψηλού κινδύνου για την οποία συνιστάται εμβολιασμός για την εποχική γρίπη σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, εξ' αυτών εμβολιασμένοι ήταν οι 7 (43,8%).

Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 60 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, εκ των οποίων οι 45 αφορούν σε κρούσματα που χρειάστηκαν νοσηλεία στη Μ.Ε.Θ και 15 σε κρούσματα που δεν νοσηλεύτηκαν σε Μ.Ε.Θ. Πρόκειται για 33 άνδρες και 27 γυναίκες, με εύρος ηλικιών από 4 έως 91 έτη και διάμεση ηλικία 75 έτη. Από τα 56 (93,3%) κρούσματα απομονώθηκε ιός γρίπης τύπου Α και από τα 4 (6,7%) ιός γρίπης τύπου Β. Τα 29 στελέχη γρίπης τύπου Α που απομονώθηκαν από τα προαναφερθέντα κρούσματα υποτυποποιήθηκαν, εξ΄ αυτών 10 (34,5%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1Ν1)pdm09 και 19 (65,5%) στον υπότυπο Α(Η3Ν2). Τα 57 (95%) από τα 60 προαναφερθέντα κρούσματα ανήκαν σε κλινική ομάδα υψηλού κινδύνου για την οποία συνιστάται εμβολιασμός για την εποχική γρίπη σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, εξ' αυτών εμβολιασμένοι ήταν οι 23 (40,4%).