Κοινωνία

Θανατηφόρο τροχαίο με εγκατάλειψη στην παραλιακή

Εντατικές έρευνες από την Τροχαία για τον εντοπισμό του ασυνείδητου οδηγού που εγκατέλειψε το θύμα.

(εικόνα αρχείου)

Ένας νεαρός μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του, τα ξημερώματα της Τετάρτης, μετά από σφοδρή σύγκρουση με ΙΧ στην παραλιακή λεωφόρο, στο ρεύμα προς Αθήνα και συγκεκριμένα στο ύψος της Γλυφάδας.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο οδηγός ενός IX προσέκρουσε σε δύο άλλα αυτοκίνητα (το ένα ήταν σταθμευμένο) και στη συνέχεια χτύπησε τη μοτοσικλέτα στην οποία επενέβαινε ο άτυχος 25χρονος.

Στη συνέχεια εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του στο σημείο και εξαφανίστηκε. Οι αστυνομικοί του Α΄Τμήματος Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, έχουν ξεκινήσει εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό του ασυνείδητου οδηγού και αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό από το σημείο του τροχαίου.