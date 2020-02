Αθλητικά

Πρόστιμο στον ΠΑΟΚ για τα επεισόδια στο Κύπελλο

Η ετυμηγορία της Πειθαρχικής Επιτροπής για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Ποινές και σε ομάδες της Γ΄ Εθνικής.

Πρόστιμο 30.000 ευρώ επέβαλε στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ.

Η ποινή αφορά τη συμπεριφορά των οπαδών του «Δικεφάλου» στον πρώτο προημιτελικό του κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό, που έγινε στις 5 Φεβρουαρίου στην Τούμπα.

Η πειθαρχική επιτροπή της ομοσπονδίας εξέτασε επίσης τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στις 2/2, στην αναμέτρηση της Γ΄ εθνικής κατηγορίας μεταξύ του Εθνικού και του Κερατσινίου, και επέβαλε στους «κυανόλευκους» ποινή διεξαγωγής τριών αγώνων κεκλεισμένων των θυρών και πρόστιμο 2.000 ευρώ.