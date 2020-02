Πολιτική

Τσίπρας: ο Μητσοτάκης δεν διεκδίκησε επιπρόσθετα κονδύλια για την Ελλάδα

Σκληρή κριτική στον Πρωθυπουργό, άσκησε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τον προϋπολογισμό της Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, προσερχόμενος στην προπαρασκευαστική σύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, δήλωσε ότι «δυστυχώς ο κ. Μητσοτάκης δεν διεκδίκησε επιπρόσθετα κονδύλια για την Ελλάδα».

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσίπρας στη δήλωση του ανέφερε ότι «στον πρώτο πολυετή προϋπολογισμό μετά την κρίση, οι δαπάνες για την κοινωνική συνοχή δυστυχώς μειώνονται αντί να αυξάνονται, και τα κριτήρια κατανομής τους γίνονται ακόμη πιο άδικα ιδιαίτερα για τις αδύναμες χώρες.

Αυτή η εξέλιξη είναι εξαιρετικά αρνητική, καθώς παγιώνει την Ευρώπη των δύο ταχυτήτων και μεγαλώνει την απόκλιση μεταξύ των κρατών μελών.

Ιδιαίτερα δε για την Ελλάδα, που υπέστη τεράστιες θυσίες κατά τη κρίση και έχασε το ? του εθνικού της πλούτου, η εξέλιξη αυτή δεν είναι μόνο άδικη είναι και έξω και από κάθε πλαίσιο πολιτικής ηθικής.

Ως πρωθυπουργός διεκδίκησα με επιμονή και μεθοδικότητα να υπάρξουν επιπρόσθετα κονδύλια από αυτά που προτείνονται , ύψους 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, ως ελάχιστο μέτρο αναγνώρισης των θυσιών του ελληνικού λαού, προκειμένου η Ευρώπη να μείνει ενωμένη αλλά και ως ελάχιστη στήριξη για να μην χάσει η χώρα το τραίνο της σύγκλισης.

Ο κύριος Μητσοτάκης δυστυχώς δεν συνέχισε αυτή την διεκδίκηση. Όχι μόνο την απεμπόλησε ολοκληρωτικά αλλά δεν συμμετείχε στην Σύνοδο που διοργάνωσε ο Πορτογάλος πρωθυπουργός, των φίλων της συνοχής, στην Πορτογαλία, προκειμένου να διεκδικήσει συμμαχίες και να θέσει το πλαίσιο των ελληνικών διεκδικήσεων.

Προσέρχεται λοιπόν σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής χωρίς να υπάρχει καμία θετική προσδοκία και κάτι καλύτερο για την χώρα.

Δυστυχώς το δόγμα του προβλέψιμου εταίρου και συμμάχου, του δεδομένου συμμάχου και στην εξωτερική πολιτική και στα πλαίσια της Ευρώπης, αποτελεί συνταγή αποτυχίας.

Και οι Ελληνίδες και οι Έλληνες τουλάχιστον αξίζουν μια κυβέρνηση που θα διεκδικεί και δεν θα αγνοεί το δίκιο τους.

Στην Σύνοδο των Σοσιαλιστών θα θέσω τον προβληματισμό μου για την εξέλιξη αυτή, για την μείωση των κονδυλίων συνοχής. Μια εξέλιξη αρνητική για το μέλλον της Ευρώπης.

Καθώς και θα ζητήσω από τους ηγέτες Σοσιαλιστές να στηρίξουν το αίτημα της παρουσίας της Ελλάδας στην κρίσιμη διαδικασία του Βερολίνου για την Λιβύη, καθώς δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι μια χώρα που θα λείπει από αυτή την διαδικασία, που αφορά εξελίξεις που αφορούν άμεσα τα κυριαρχικά της δικαιώματα».

"Πυρά" Πέτσα στον Τσίπρα

Την αντίδραση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Στέλιου Πέτσα προκάλεσαν οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα, ο κ. Πέτσας σε δήλωσή του αναφέρει: «Ο κ. Τσίπρας ξεπέρασε και τον εαυτό του. Καταγγέλλει τα αποτελέσματα του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας πριν καν αρχίσει η Σύνοδος! Θα ήταν πιο έντιμο για τον ίδιο και ωφέλιμο για τη χώρα, εάν στήριζε την μεθοδική διεκδίκηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, για περισσότερους πόρους για την Πατρίδα μας. Πραγματικούς, όχι «πέτσινους», σαν τα 7,5 δις ευρώ που δήθεν είχε εξασφαλίσει ο κ. Τσίπρας. Αλλά ο κ. Τσίπρας, η «διαπραγματευτική» τακτική του οποίου, κόστισε στους Έλληνες πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ, υποθήκευσε τη δημόσια περιουσία για έναν αιώνα και διδάσκεται παγκοσμίως ως παράδειγμα προς αποφυγήν, είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει μαθήματα διαπραγμάτευσης.

Υ. Γ. «Καταγγέλλει» ο κ. Τσίπρας ότι δεν πήγε ο Πρωθυπουργός στην Πορτογαλία για την Σύνοδο των «Φίλων της Συνοχής». Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε σε επίπεδο Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, όταν ο κ. Τσίπρας έστελνε σε αντίστοιχες συνόδους τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών. Θα πήγαινε βέβαια ο ίδιος. Αλλά δεν πρόλαβε. Ούτε αυτό».

