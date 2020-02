Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Επαναπατρίζονται οι Έλληνες από το “Diamond Princess”

«Απεγκλωβίστηκαν» από το κρουαζιερόπλοιο μαζί με δεκάδες άλλους επιβάτες. Πότε αναμένεται να φτάσουν στην Ελλάδα.

«Απεγκλωβίστηκαν» από το κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess οι Έλληνες που βρίσκονταν σε καραντίνα μαζί με εκατοντάδες άλλους επιβάτες λόγω της επιδημίας του φονικού κρονοϊού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Έλληνες επιβάτες αναμένεται να φτάσουν απόψε στο Τόκιο, ενώ το απόγευμα της Παρασκευής υπολογίζεται να φτάσουν στο Βερολίνο. Από εκεί μαζί με Ιταλούς πολίτες που επίσης μεταφέρονται στην ίδια αποστολή, θα προσγειωθούν στη βάση Pratica di mare.



Εκεί θα περάσουν έναν κύκλο εξετάσεων και στην συνέχεια θα τους παραλάβει ένα ελληνικό C27, το οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες θα τους μεταφέρει στην Ελευσίνα πιθανώς το Σάββατο.

Κραυγή αγωνίας από τους Έλληνες στην Ταϊβάν

Εν τω μεταξύ, έκκληση για βοήθεια απευθύνουν , οι Έλληνες που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην Ταϊβάν, εξαιτίας του κορονοϊού. Ο Βασίλης Τσοτσόλης είναι καθηγητής μουσικής και είναι ένας από τους δεκάδες Έλληνες που ζουν στην Ταϊβάν και πλέον κινδυνεύουν να μολυνθούν από τον κορονοϊό, καθώς όπως καταγγέλλει ο αποκλεισμός της Ταϊβάν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αλλά και η έλλειψη αντιπροσωπευτικού γραφείου της Ελλάδας στη χώρα δυσκολεύει την ενημέρωση τους για τον ιό που θερίζει την Ασία.

Για αυτό τις τελευταίες μέρες στο διαδίκτυο κυκλοφορεί μια επιστολή «κραυγή αγωνίας» των Ελλήνων στην Ταϊβάν, με τον τίτλο «η υγεία είναι δικαίωμα όλων». Σύμφωνα με τους Έλληνες που ζουν στη χώρα, η Ταιβάν μπορεί να προσφέρει βοήθεια για την καταπολέμηση της επιδημίας, ενώ οι ίδιοι ζητούν από την ελληνική πολιτεία τη βοήθεια της.

Τα πρώτα θύματα στο «Diamond Princess»

Εν τω μεταξύ, δύο ηλικιωμένοι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Diamond Princess στην Ιαπωνία έγιναν τα πρώτα θύματα του ιού στο πλοίο, που εδώ και πάνω από δύο εβδομάδες είναι αγκυροβολημένο και σε καραντίνα στο λιμάνι της Γιοκοχάμα, κοντά στο Τόκιο. Όπως μετέδωσε το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK πρόκειται για ένα άνδρα και μια γυναίκα, ηλικίας περίπου 80 ετών και οι δύο.

Δεκάδες επιβάτες «απεγκλωβίζονται» από το κρουαζιερόπλοιο

Ωστόσο, περίπου 500 επιβάτες άρχισαν να αποβιβάζονται σήμερα, Πέμπτη, ενώ άλλοι 100 επρόκειτο να φύγουν με πτήσεις τσάρτερ, όπως δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας. Μια πρώτη ομάδα επιβατών που βρέθηκαν αρνητικοί στις εξετάσεις για τον κορονοϊό και δεν εμφάνιζαν συμπτώματα μόλυνσης εγκατέλειψαν χθες, Τετάρτη, το πλοίο. Ωστόσο, αυτοί που μοιράζονταν το ίδιο δωμάτιο με άτομα που μολύνθηκαν θα πρέπει να παραμείνουν σε καραντίνα.

Πάνω από 150 Αυστραλοί που επέβαιναν στο αμερικανικό κρουαζιερόπλοιο έφθασαν στην πατρίδα τους αεροπορικώς και θα τεθούν εκ νέου σε καραντίνα για 14 ημέρες.



Στα σπίτια τους επέστρεψαν επίσης κάποιοι επιβάτες από το Χονγκ Κονγκ, ενώ Καναδοί επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν με πτήση τσάρτερ τις πρώτες ώρες της Παρασκευής, σύμφωνα με Καναδό αξιωματούχο. Την Παρασκευή αναμένεται επίσης να αναχωρήσουν από το Τόκιο με πτήση τσάρτερ κάποιοι Βρετανοί υπήκοοι.

Στις αρχές της εβδομάδας οι ΗΠΑ απομάκρυναν περισσότερους από 300 Αμερικανούς πολίτες με δύο πτήσεις, ενώ αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι παραμένουν στο πλοίο περίπου 45 Αμερικανοί.



Η εξάπλωση του ιού πάνω στο Diamond Princess και ο τρόπος επιβολής της καραντίνας πάνω στο πλοίο πυροδότησε επικρίσεις σε βάρος της κυβέρνησης στο Τόκιο, μερικούς μήνες πριν η Ιαπωνία φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες.