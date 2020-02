Life

Ματίνα Νικολάου και Λάμπρος Φισφής κάνουν... Τσικνοπέμπτη στο “The 2Night Show” (εικόνες)

Αποκαλύψεις, άφθονο γέλιο και εξαιρετικές εξομολογήσεις από τους… ιδιαίτερους καλεσμένους του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Απόψε, Τσικνοπέμπτη, στις 23:45, o Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Ματίνα Νικολάου, την ανατρεπτική «Βάνια Τουνίκου».

Η τηλεπερσόνα, η οποία έχει «τρελάνει» μικρούς και μεγάλους με το μπρίο και το χιούμορ της, δίνει την πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη και συστήνεται στο τηλεοπτικό κοινό.

Μεταξύ άλλων, μιλά για τη σχέση της με τον Νίκο Μουτσινά, αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της προσωπικότητας και της πορείας της, ενώ αναφέρεται και στην προσωπική της ζωή.

Πώς θα αντιδράσει, άραγε, όταν ο Γρηγόρης αναλάβει να την αποκαταστήσει και να της βρει γαμπρό;

Ο Λάμπρος Φισφής, ο γνωστός stand up comedian μιλά για τη μεγάλη του αγάπη, το stand up, ενώ περιγράφει με τον δικό του μοναδικό τρόπο περιστατικά από την προσωπική του ζωή και τις περιοδείες του, σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

«The 2Night Show» κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, στις 23:45, στον ΑΝΤ1!

