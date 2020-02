Πολιτική

ΝΔ και Πατούλης κατά Τσίπρα για παράνομη αφισοκόλληση

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο "ΣΥΡΙΖΑ της αφισορύπανσης και της fake οικολογίας", σχολιάζει η ΝΔ. Θέτει σε κίνδυνο τις ζωές οδηγών, υπογραμμίζει ο Περιφερειάρχης Αττικής.

Σκληρή επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε η ΝΔ, με αφορμή αφίσες που κολλήθηκαν σε δρόμους της Αθήνας για την ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο Σάββατο στο Ταε Κβο Ντο.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της ΝΔ, αναφέρει ότι, «είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες που ο κ. Τσίπρας επιλέγει να ρυπάνει την Αθήνα με αφίσες του.

Εμείς τον παραδίδουμε στην κρίση των πολιτών. Επειδή όμως ψάχνουν επέκταση του ονόματος του κόμματός τους με περιβαλλοντικό πρόσημο, έχουμε να προτείνουμε το "ΣΥΡΙΖΑ της αφισορύπανσης και της fake οικολογίας"».

Έντονη ήταν όμως και η αντίδραση του Περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργου Πατούλη, ο οποίος σε ανάρτηση του αναφέρει ότι «Πάνω απ’ όλα είναι ζήτημα ζωής των συνανθρώπων μας! Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, έχει γεμίσει το λεκανοπέδιο με παράνομη αφισοκόλληση για να διαφημίσει την ομιλία του.

Τον καλούμε να συμμορφωθεί με τους νόμους, να αφαιρέσει άμεσα τις αφίσες του. Είναι ντροπή η νομοθετική εξουσία να παρανομεί. Είναι ντροπή πρώην Πρωθυπουργός να κουρελιάζει τους νόμους και να ρισκάρει την ασφάλεια των οδηγών.

Υπάρχουν αφίσες στην Ιερά οδό, στην Πέτρου Ράλλη, στον Κηφισό, στην Αμφιθέας, στην Καλλιθέα(Θησέως), στην παλιά παραλιακή, στην Λ.Κωνσταντινουπόλεως, στη Μεσογείων, στη Λένορμαν, στη Λ.Αθηνών. Κανένας δεν πρέπει να είναι υπεράνω των νόμων!»