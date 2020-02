Κοινωνία

Αστυνομικοί σε κύκλωμα που πουλούσε διαβατήρια σε καταζητούμενους κακοποιούς

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αστυνομικοί σε κύκλωμα που πουλούσε διαβατήρια σε καταζητούμενους κακοποιούς

Κύκλωμα που εξέδιδε και πουλούσε διαβατήρια σε κακοποιούς εις βάρος των οποίων εκκρεμούσαν διωκτικά έγγραφα, εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. ύστερα από έρευνα που διήρκεσε περισσότερο από ένα χρόνο.

Στο κύκλωμα εμπλέκονται και κατηγορούνται συνολικά 33 άτομα, εκ των οποίων οι έξι είναι αστυνομικοί, προερχόμενοι από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και τα Α.Τ Παγκρατίου και Αγίας Παρασκευής.

Ο τζίρος από την παράνομη δράση του κυκλώματος εκτιμάται ότι φθάνει ακόμη και το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Μάλιστα σε μία από τις περιπτώσεις, το διαβατήριο και η ταυτότητα που χορηγήθηκε σε Αλβανό κακοποιό, εις βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, αγοράστηκαν προς 40.000 ευρώ.

Για την εξάρθρωση του κυκλώματος υπήρξε συνεργασία και με ξένες προξενικές αρχές.

Η ΕΛ.ΑΣ αναμένεται να προβεί σε λεπτομερείς ανακοινώσεις.