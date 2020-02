Πολιτική

Το ΜέΡΑ25 αποκάλυψε πότε θα δοθούν στη δημοσιότητα οι ηχογραφήσεις των Eurogroup

Σύμφωνα με πηγές του ΜέΡΑ25, δεν υπάρχει ανησυχία για εμπλοκή με τη δικαιοσύνη. Από πότε ξεκίνησε ο Βαρουφάκης να ηχογραφεί τις συνεδριάσεις.

Στις 10 Μαρτίου θα δοθούν στη δημοσιότητα οι ηχογραφημένες συνομιλίες των συνεδριάσεων του Eurogroup που έχει καταγράψει ο Γιάνης Βαρουφάκης, έγινε σήμερα γνωστό από αξιόπιστη πηγή του MέΡΑ25.

Σε συνάντηση που είχε με δημοσιογράφους κορυφαίος αξιωματούχος του ΜέΡΑ 5 είπε ότι οι συνομιλίες απομαγνητοφωνούνται και θα είναι έτοιμες στις αρχές Μαρτίου. Ωστόσο επειδή ο γραμματέας του κόμματος Γιάνης Βαρουφάκης θα απουσιάζει σε ταξίδι στην Αυστραλία την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου, τα κείμενα θα δοθούν στη δημοσιότητα στις 10 Μαρτίου, ώστε να είναι και ο ίδιος στην Αθήνα για να απαντήσει σε κάθε ερώτημα ή ζήτημα που θα τεθεί, από οποιαδήποτε πλευρά.

Η ίδια πηγή σημείωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι ο κ. Βαρουφάκης δεν ανησυχεί μην τυχόν και υπάρξει οποιαδήποτε προσφυγή στη δικαιοσύνη, στην Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλού. Επίσης, υπενθύμισε και την απόφαση του Αρείου Πάγου που κατέθεσε στη βουλή μαζί με το αρχείο καταγραφής των συνεδριάσεων του Eurogroup ο κ. Βαρουφάκης και το οποίο επέστρεψε ως απαράδεκτο ο πρόεδρος της βουλής.

Το ΜέΡΑ25 σύμφωνα με τον ίδιο κομματικό αξιωματούχο εμμένει στη θέση του ότι η αποκάλυψη των συνομιλιών θα φωτίσει αθέατες πλευρές των συνεδριάσεων, τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονταν κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, θα αποκαλύψει επίσης την αλαζονεία τους, αλλά και τον ανθελληνισμό τους σε ορισμένες περιπτώσεις. Θα αποκαλυφθεί επίσης, σημείωσε η ίδια πηγή και η αλήθεια. Ότι δηλαδή όσες προτάσεις και αν κατέθετε η ελληνική πλευρά για να υπάρξει μια καλή συμφωνία, απορρίπτονταν ασυζητητί.

Από τον ίδιο αξιωματούχο διευκρινίστηκε ότι έχουν ηχογραφηθεί συνεδριάσεις μετά το τρίτο Eurogroup επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και η εγγραφή άρχισε μετά την διαπίστωση ότι στο κορυφαίο αυτό όργανο της ΕΕ, δεν τηρούνταν πρακτικά.

Αρκετά στοιχεία από τις συνεδριάσεις περιέχονται στο βιβλίο του Γιάνη Βαρουφάκη «ανίκητοι ηττημένοι», είπε ο ίδιος αξιωματούχος τονίζοντας μάλιστα ότι ο αγγλικός εκδοτικός οίκος με τον οποίο συνεργάζεται χρόνια ο κ. Βαρουφάκης του πρότεινε ένα μεγάλο ποσό, περίπου 10.000 λίρες, προκειμένου να μην εκδοθεί το βιβλίο, πρόταση που ο κ. Βαρουφάκης απέρριψε.

Ως προς την σημερινή πολιτική και οικονομική συγκυρία, η ίδια κομματική πηγή εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα το σχέδιο «Ηρακλής» για τα κόκκινα δάνεια θα αποτύχει και γνωστοποίησε ότι το MέΡΑ25 θα καταθέσει σύντομα σχέδιο νόμου για την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος των κόκκινων δανείων.