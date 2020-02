Κοινωνία

Ομόνοια όπως… παλιά: Γέμισε νερό το συντριβάνι (εικόνες)

Η ανακατασκευή της... πολύπαθης πλατείας Ομονοίας έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Πότε θα παραδοθεί για χρήση στους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Γέμισε με νερό το συντριβάνι της πλατείας Ομονοίας, η ανακατασκευή της οποίας έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδος, θα παραδοθεί για χρήση στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πρωτεύουσας, όπως έχει ανακοινώσει η Δημοτική Αρχή Μπακογιάννη.

Το συντριβάνι που έχει τοποθετηθεί έχει διάμετρο 30 μέτρων, ενώ διαθέτει 13 πίδακες, 188 δέσμες νερού, αλλά και 90 υποβρύχιους προβολείς, ενώ σε έναν ιστό πρόκειται να τοποθετηθεί ένα ανεμόμετρο το οποίο θα ενημερώνει την κεντρική μονάδα ελέγχου για να μειώνει το ύψος των πιδάκων όταν η ταχύτητα του ανέμου θα ξεπερνά κάποια όρια.

Επίσης στη σύγχρονη κατασκευή θα προστεθούν κάποιες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, οι οποίες, σε συνδυασμό με τη διαρκή κινητικότητα της περιοχής, στόχο έχουν να τη μετατρέψουν σε εμπορικό κέντρο αλλά και σε πεδίο πολλαπλών στάσεων, δίνοντας νέα πνοή στο κέντρο της Αθήνας.

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που η πλατεία Ομονοίας βρίσκεται στην τελική ευθεία και θα παραδοθεί στους κατοίκους της Αθήνας. Πάμε να την αγαπήσουμε από την αρχή...», έγραψε σε ανάρτηση του, στα κοινωνικά δίκτυα, ο δήμαρχος Αθηναίων ενώ ανάρτησε στο Instagram, σχετικό βίντεο με την στιγμή που άρχιζε να γεμίζει το νερό το συντριβάνι, συνοδεύοντας το, από τη φράση, «ετοιμασίες στο φουλ, τελευταία φορά που το συντριβάνι είναι άδειο».