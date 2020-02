Κοινωνία

Ήταν νεκρός για ημέρες μέσα σε βαγόνι τρένου

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σε αποσύνθεση εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα. Τι ανακάλυψαν οι αστυνομικοί για το παρελθόν του.

Νεκρός εντοπίστηκε ένας 59χρονος άνδρας, ελληνικής καταγωγής, μέσα σε ακινητοποιημένο βαγόνι του ΟΣΕ στον Σιδηροδρομικό Σταθμό του Βόλου.

Η σορός του άτυχου άνδρα η οποία βρισκόταν σε μερική αποσύνθεση, ταυτοποιήθηκε από τις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες κανείς δεν είχε δηλώσει την εξαφάνιση του ενώ ο 59χρονος παρόλο που είχε οικογένεια, ζούσε ως άστεγος.

Η αστυνομία διέταξε τη διαδικασία νεκροψίας – νεκροτομής, ενώ την ίδια στιγμή διενεργούνται έρευνες για τις συνθήκες και τα αίτια θανάτου του.

Πηγή: Taxydromos.gr