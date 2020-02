Πολιτισμός

Ακρόπολη: “Πράσινο φως” του ΚΑΣ για νέο ανελκυστήρα

Ομόφωνα «πέρασαν» χτες από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) οι μελέτες για την εγκατάσταση ανελκυστήρα ΑμεΑ στην Ακρόπολη. Οι μελέτες (γεωτεχνική και στατική) εκπονήθηκαν στο πλαίσιο των προδιαγραφών για την κατασκευή του νέου ανελκυστήρα, οι οποίες εγκρίθηκαν από το ΚΑΣ την 1η Οκτωβρίου 2019.

Όπως ειπώθηκε στη συνεδρίαση, έγινε πολλή δουλειά και σε ελάχιστο χρόνο προκειμένου να υπάρξει μια ολοκληρωμένη παρουσίαση. Μελετήθηκαν όλες οι παράμετροι και θεραπεύτηκαν όλες οι προβληματικές καταστάσεις, φυσικά χωρίς η κατασκευή να έχει στηρίγματα επί του αρχαίου τείχους, όπως όριζαν και οι προδιαγραφές του Οκτωβρίου. Με τη χτεσινή γνωμοδότηση, που δίνει το «πράσινο φως» στην κατασκευή του νέου ανελκυστήρα, το έργο θα πραγματοποιηθεί εντός 4 μηνών. Αυτή είναι η δέσμευση της αναδόχου εταιρίας, όπως εκφράστηκε χτες διά στόματος του εκπροσώπου του Ιδρύματος Ωνάση που χρηματοδοτεί το έργο, το οποίο χαρακτήρισε «εξαιρετικά σημαντικό». Μάλιστα σε ερώτηση μέλους αν ο ανελκυστήρας θα είναι έτοιμος στα «γενέθλια» του Μουσείου Ακρόπολης, δηλαδή στις 20 Ιουνίου, η απάντηση ήταν θετική, εφόσον έχουν εγκριθεί οι εν λόγω μελέτες.

Σύμφωνα με αυτές, θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαιτούμενες επεμβάσεις που θα εξασφαλίζουν την ευστάθεια του βραχώδους πρανούς, όπως καθαρισμοί του βράχου, αρμολόγηση και σφράγιση ανοιχτών επιφανειακών ασυνεχειών με κατάλληλο τσιμεντοκονίαμα, καθώς και ό,τι είναι αναγκαίο για την προστασία και ενίσχυση του περιμετρικού τείχους στην περιοχή. Στόχος, η ασφάλεια χρηστών και επισκεπτών, αλλά και η εξασφάλιση της υποδομής όπου θα εδράζει ο νέος ανελκυστήρας.

Οι μελέτες που ήρθαν χτες στο ΚΑΣ είχαν εγκριθεί τον περασμένο Ιανουάριο από την υπηρεσία, αλλά και από την Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΥΣΜΑ, ΕΣΜΑ). Επίσης, όπως έγινε γνωστό στη συνεδρίαση, υπάρχει συνολική μελέτη για τον βράχο της Ακρόπολης η οποία θα εξεταστεί σε μελλοντικό ΚΑΣ.

O σχεδιασμός του νέου ανελκυστήρα πραγματοποιήθηκε έτσι ώστε να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις των προδιαγραφών των ανελκυστήρων ΑΜΕΑ. Ο θάλαμος θα εξυπηρετεί τη μεταφορά αμαξιδίων και φορείου, ενώ ο σταθμός τερματισμού του αναβατορίου στο επίπεδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης θα επεκταθεί ώστε να εξυπηρετεί τις κινήσεις ενός φορείου.

Ο νέος ανελκυστήρας θα εκτελεί μία διαδρομή προς την Ακρόπολη. Θυμίζουμε ότι, σήμερα, υπάρχουν δύο συστήματα μεταφοράς, το αναβατόριο που ανεβαίνει μέχρι την Ακρόπολη και η μεταφορική πλατφόρμα κλίμακας (η οποία θα παραμείνει για να εξυπηρετεί τη συντήρηση της νέας κατασκευής), η οποία ξεκινά από τον Περίπατο και φτάνει ως το αναβατόριο. Επίσης, ότι η υφιστάμενη κατάσταση, η οποία είχε εξαρχής προσωρινό χαρακτήρα (δημιουργήθηκε το 2004 με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες), παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, όπως ανεπαρκείς διαστάσεις για τη μεταφορά φορείου, εργοταξιακός χαρακτήρας, κραδασμοί και θόρυβος κατά τη λειτουργία, μεγάλος χρόνος ανόδου, συχνές βλάβες κ.ά.