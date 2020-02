Life

“Γυναίκα χωρίς όνομα”: η Ναταλία Δραγούμη σε ρόλο - έκπληξη (εικόνες)

Δυναμική είσοδο, στην καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1, κάνει η ηθοποιός, η οποία θα ενσαρκώσει την “Εύα Βούλγαρη”.

Από την Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου κάνει την είσοδο της στην καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1, «Γυναίκα χωρίς όνομα» η οποία προβάλλεται στις 18:15, ακριβώς πριν από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, η Ναταλία Δραγούμη, η οποία θα υποδυθεί την «Εύα Βούλγαρη»!

Ποια είναι η «Εύα Βούλγαρη»

Η Εύα είναι η πρώην σύζυγος του Αργύρη (Αλέξανδρος Σταύρου) . Η μητέρα του πρώτου τους παιδιού, του Άγγελου . Με τον Αργύρη παντρεύτηκαν νέοι και ήταν τότε πολύ ερωτευμένοι. Όμορφη και πολύ φιλόδοξη, είχε αρχικά βλέψεις για μια «καλύτερη» ζωή, σε μια οικονομική επιφάνεια που ο Αργύρης δε θα μπορούσε να της εξασφαλίσει. Παρόλα αυτά, κοντά του, αρχικά ήταν ευτυχισμένη. Μόλις όμως η ζωή, τους έδειξε το σκληρό της πρόσωπο, φάνηκε η αδυναμία τους να κρατηθούν μαζί. Η οδύνη που θα μπορούσε να ενώσει άλλους, αυτούς τους χωρίζει. Ο καθένας κρατά το δίκιο που νιώθει και οι δρόμοι τους χωρίζουν.

Περνάνε χρόνια χωρίς η Εύα να τον αναζητήσει, ούτε να επικοινωνήσει μαζί του. Στις λιγοστές προσπάθειές του να τη βρει, αυτή αδιαφορεί. Και τώρα η ζωή τους φέρνει μαζί, καθώς το μεγάλο μυστικό της Εύας αποκαλύπτεται και αλλάζει για πάντα τη ζωή του Αργύρη. Η επανεμφάνισή της στη ζωή του κρύβει την πρόθεσή της να ικανοποιήσει τον αρνητικό χαρακτήρα που κρύβεται πίσω από μια λαμπερή εμφάνιση. Η Κάτια (Μαριάννα Τουμασάτου) αποτελεί εμπόδιο στα σχέδιά της, αλλά ο αδίστακτος χαρακτήρας της Εύας και η απόφασή της να κερδίσει αυτά που θέλει, δεν δέχονται κανένα φραγμό. Χρησιμοποιεί κάθε μέσο και η απειλή γίνεται όπλο της στην προσπάθειά της να διαλύσει αυτό που δένει την Κάτια και τον Αργύρη.

Περίληψη επεισοδίου 105 - Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου

Η επιμονή του αστυνόμου να σκαλίζει το παρελθόν φέρνει αναστάτωση στην οικογένεια Μακρή, αλλά και στη Μαρίνα, που νιώθει ορατή πια την απειλή να αποκαλυφθεί η ταυτότητά της και η πραγματική σχέση της με την Κάτια. Το μεγαλύτερο πρόβλημα πάντως, θα φέρει η επανεμφάνιση της πρώην συζύγου του Αργύρη, της Εύας (Ναταλία Δραγούμη), που δείχνει να αγνοεί τις πρωτοβουλίες του γιου της να βρει τον βιολογικό του πατέρα. Κι ενώ οι αποκαλύψεις της Κάτιας για το τι πέρασε κατά την διάρκεια της απαγωγής της από το Νίκο κάνουν την Διονυσία να «σπάσει» και να αποκαλύψει όσα τράβηξε τον καιρό που είχαν σχέση, ο Νίκος παρουσιάζεται στην αστυνομία για να καταγγείλει την εξαφάνισή της. Αγνοεί, φυσικά, ότι η Μάρθα έχει προσλάβει εκτελεστή, προκειμένου να τον βγάλει από τη μέση...

Περίληψη επεισοδίου 106 – Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου

Ο Αργύρης συναντιέται με την πρώην γυναίκα του Εύα και τη ρωτάει επίμονα αν ο Γιάννης (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΟΥΝΟΣ) είναι όντως γιος του. Ο Νίκος στριμώχνει τον εκτελεστή να του πει ποιος τον έβαλε να τον «καθαρίσει» κι εκείνος «δίνει» την Μάρθα. Η Έλλη, ταραγμένη, λέει στην Μαρίνα πως χάθηκε η φωτογραφία της που είχε κρύψει. Η Μαρίνα φοβάται πως αυτή τη φορά θα αποκαλυφθούν όλα και θα καταλήξει πάλι στην φυλακή, ενώ πληροφορείται πως η Διονυσία έκανε απόπειρα αυτοκτονίας. Ο Νίκος δίνει στην κόρη του να του φυλάξει ένα στικάκι με ηχητικά ντοκουμέντα (συνομιλίες του με την Μάρθα που την ενοχοποιούν) και τη βάζει να του υποσχεθεί πως αν του συμβεί κάτι, θα τα δώσει στην αστυνομία.