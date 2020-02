Life

“Το Καφέ της Χαράς”: ζήλιες, πάθη και… παθήματα (εικόνες)

Ακόμη ένα απολαυστικό επεισόδιο έρχεται στις οθόνες μας το βράδυ της Παρασκευής, στον ΑΝΤ1. Πάρτε μια γεύση από όσα δούμε…

Άλλο ένα ξεκαρδιστικό βράδυ Παρασκευής υπόσχονται να χαρίσουν, στους τηλεθεατές του ΑΝΤ1, οι πρωταγωνιστές της αγαπημένης σειράς «Το Καφέ της Χαράς», που προβάλλεται κάθε Παρασκευή στις 21:45.

Δείτε τι θα… δούμε στο 8ο επεισόδιο!

Η Βάλια - με τη βοήθεια του Δημήτριου που τον ζηλεύει ο Μάνος, που τον ζηλεύει η Αρετή - ανακαινίζει το παλιό της σπίτι.

Σε επιπλέον βοήθεια ο Δημήτριος επιστρατεύει όλες σχεδόν τις γυναίκες του χωριού που τον θαυμάζουν και τον ακολουθούν πιστά σε ό,τι κάνει και ό,τι πει.

Εν τω μεταξύ, η Αρετή, ακολουθώντας τις οδηγίες του Περίανδρου, ολοκληρώνει τη σχέση της με τον Μάνο.

Παράλληλα, η Χάιδω φτάνει σε κωμικοτραγικές ακρότητες εξαιτίας της ζήλιας της, καθώς έχει ανασκαλευτεί η υποψία της παλιάς σχέσης του Τάσου με τη συμπεθέρα τους, Κανέλα.