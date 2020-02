Life

“Άγριες Μέλισσες”: αποκαλύψεις που κλονίζουν, προδοσίες και… αναβολές (εικόνες)

Συγκλονίζουν οι νέες ανατροπές στην καθημερινότητα των ηρώων της σειράς εποχής του ΑΝΤ1.

Ένοχα μυστικά, εξηγήσεις και παρεξηγήσεις, στοιχεία που έρχονται στο φως και προκαλούν αναταράξεις και ασίγαστα πάθη που προκαλούν «φωτιές», προκαλούν καινούριες ταραχές στο Διαφάνι.

Πάρτε μια γεύση από τα επόμενα επεισόδια της αγαπημένης σειράς εποχής του ΑΝΤ1, «Άγριες Μέλισσες», που προβάλλεται από την Δευτέρα έως και την Πέμπτη, στις 22:45.

Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 78

Η Ελένη πιέζει τον Παύλο να παραδεχτεί πως είναι ο πατέρας του παιδιού της Δρόσως. Η Ασημίνα προσπαθεί να πείσει τη Δρόσω να τους ακολουθήσει με το Νικηφόρο στο Παρίσι και να μεγαλώσει εκεί το παιδί της. Θα υποχωρήσει η Δρόσω παρά τις αντιρρήσεις του Νικηφόρου; Η Παγώνα προσπαθεί να κερδίσει πάλι τη θέση της στο σπίτι της ενώ ο Προκόπης ανακοινώνει πως θα κατέβει για Kοινοτάρχης στις εκλογές.

Ο Κυπραίος επιστρέφει και δίνει εξηγήσεις στον Νέστορα για την εξαφάνισή του. Θα τον δεχτεί πίσω ο ταξίαρχος; Θα βρει το θάρρος ν’ αντιμετωπίσει την Ελένη; Η Ανέτ είναι αποφασισμένη να ψάξει για το χαμένο παιδί της με τη βοήθεια του Νέστορα παρά τις δυσκολίες. Ο Κλεομένης κάνει μια λανθασμένη κίνηση και ο Μελέτης αντιλαμβάνεται ποιες είναι οι πραγματικές προθέσεις του. Θα αποκαλυφθεί ποιος πραγματικά είναι ο Κλεομένης; Η Ασημίνα θα αρρωστήσει βαριά και θα την πάνε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Εκεί, θα βρεθούν με τον Νικηφόρο απέναντι σε μια δυσάρεστη αλήθεια.

Τρίτη 25 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 79

Ο γιατρός στο νοσοκομείο ανακοινώνει στον Νικηφόρο και στην Πηνελόπη ότι οι πιθανότητες να μείνει η Ασημίνα έγκυος είναι ελάχιστες. Ο Κυπραίος επισκέπτεται την Ελένη και προσπαθεί να της εξηγήσει τους λόγους που εξαφανίστηκε, αλλά εκείνη αρνείται να τον συγχωρήσει. Ο Μελέτης ανακαλύπτει μία σκοτεινή πλευρά του Κλεομένη κι εκείνος τον εκβιάζει για να μην αποκαλυφθεί. Ο Λάμπρος επιτίθεται στον Κυπραίο για τον τρόπο που φέρθηκε στην Ελένη.

Η Ασημίνα ζητάει από τον Νικηφόρο και την Πηνελόπη να αποκρύψουν την αλήθεια για την κατάστασή της, ενώ η Παγώνα σοκάρεται όταν βλέπει τον Τόλλια και την Ουρανία σε τρυφερή στιγμή. Ο Δούκας υποψιάζεται ότι ο Μελέτης βλέπει ερωτικά την Πηνελόπη κι η Ελένη συνειδητοποιεί ποιος είναι πραγματικά ο πατέρας του παιδιού της Δρόσως.

Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 80

Ο Δούκας προσπαθεί να καταλάβει τον λόγο που τσακώθηκαν ο Κλεομένης κι ο Μελέτης και οι αποκαλύψεις θα τον συγκλονίσουν. Οργισμένη από την προδοσία της Ουρανίας, η Παγώνα την κατηγορεί πως προσπάθησε να της κλέψει τον άντρα. Η Θεοδοσία επισκέπτεται τον Κυπραίο με στόχο να μάθει αν ο Λάμπρος είναι αυτός που τον χτύπησε. Εκείνος θα παραδεχτεί την αλήθεια για τον άντρα της; Η Ασημίνα αποκαλύπτει στην Ανέτ το πρόβλημα της υγείας της κι εκείνη προσπαθεί να της δώσει κουράγιο.

Την ίδια στιγμή, ο Λάμπρος κι Θεοδοσία επισκέπτονται έναν γυναικολόγο, με σκοπό να τους βοηθήσει να αποκτήσουν παιδί. Η Δέσπω κι η Ρίζω ψάχνουν να βρουν την κατάλληλη νύφη για τον Προύσαλη, ενώ ο Δούκας βλέπει στο στάβλο την Πηνελόπη να είναι μαζί με τον Μελέτη. Η Ελένη μετά την αποκάλυψη για τον πατέρα του μωρού της Δρόσως αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της, ενώ ο Δούκας τιμωρεί τον Μελέτη με έναν ιδιαίτερα σκληρό τρόπο.

Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 81

Η Ελένη τα χάνει με την κίνηση της Δρόσως, όπως και η Ασημίνα με τον Νικηφόρο όταν βλέπουν αυτό που έχει κάνει στον εαυτό της. Παράλληλα, ο Λάμπρος αναγκάζεται να κάνει ανακωχή με τον Κυπραίο για το καλό του συνεταιρισμού, ο οποίος κινδυνεύει να τιναχτεί στον αέρα μετά τις ραδιουργίες του Δούκα, ενώ η Ανέτ πληροφορείται απ’ τον Νέστορα τι απέγινε ο γιος της. Η Ελένη κάνει ένα ξεκαθάρισμα με τον Νικηφόρο, ζητώντας του να φύγει με την Ασημίνα στο Παρίσι και να ξεγράψει το παιδί του.

Αντίθετα, η Ασημίνα αναστατωμένη με τη συμπεριφορά της Δρόσως, που δείχνει να βουλιάζει στη θλίψη της, του ζητάει να παραμείνουν στο Διαφάνι, για να βρίσκεται κοντά της. Ποιον απ’ τους δυο δρόμους θ’ ακολουθήσει ο Νικηφόρος; Την ίδια στιγμή, ο Κωνσταντής και η Πηνελόπη έχουνε αναστατωθεί με την εξαφάνιση του Μελέτη. Η Ελένη αναγκάζεται να αποκαλύψει στη Δρόσω το ένοχο μυστικό της οικογένειας τους ενώ ο Μιλτιάδης δέχεται στο σπίτι του μια αναπάντεχη επίσκεψη.