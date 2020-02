Οικονομία

Μαραθώνια συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό της ΕΕ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Εξαιρετικά δύσκολη η επίτευξη συμφωνίας καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν δείχνουν διάθεση να υποχωρήσουν από τις θέσεις τους

Της Μαρίας Αρώνη

Σε εξέλιξη βρίσκεται η Σύνοδος των ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες για τον καθορισμό του νέου πολυετούς προϋπολογισμού της ΕΕ.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της νύχτας με διμερείς επαφές οι οποίες προβλέπεται να κρατήσουν 8 και 9 ώρες. Στόχος είναι ο Πρόεδρος του Συμβουλίου να καταλήξει σε μία συμβιβαστική πρόταση που θα φέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αύριο το πρωί.

Ωστόσο, οι ίδιες πηγές σημείωναν ότι από τις επίσημες δηλώσεις των ηγετών δεν φαίνεται ότι είναι έτοιμοι να υποχωρήσουν για την επίτευξη συμφωνίας. Την ίδια στιγμή, κάποιοι εκτιμούν ότι οι συστηματικές προσεγγίσεις του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, στο τέλος θα φέρουν αποτέλεσμα.

Σε ό,τι αφορά τις ελληνικές διεκδικήσεις, κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι προσδοκώνται περισσότεροι πόροι για τη συνοχή και τη διατήρηση των ενισχύσεων για τους αγρότες, αλλά και κάποιες επιπλέον χρηματοδοτήσεις από τις πολιτικές για τη μετανάστευση και την κλιματική αλλαγή. Όλα αυτά θα κριθούν στο συνολικό πακέτο που θα καθορισθεί για τις διάφορες πολιτικές. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η Ελλάδα δεν πάει με μια σκληρή κόκκινη γραμμή, αλλά διαπραγματεύεται για να φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να επιδείξει τη σωστή ευελιξία για να κλείσει ένα πολυμέτωπο σχήμα όπως είναι το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Μιλώντας για «συμμαχίες» κυβερνητικοί παράγοντες από τις Βρυξέλλες ανέφεραν ότι οι σύμμαχοι της Ελλάδας είναι διαφορετικοί αναλόγως με το κεφάλαιο διαπραγμάτευσης. Η Ελλάδα είναι με τους «φίλους της συνοχής», με τις χώρες πρώτης υποδοχής των μεταναστών που ζητούν μεγαλύτερη φύλαξη των συνόρων, με τις χώρες που είναι υπέρ του φόρου των μη ανακυκλώσιμων πλαστικών για ίδιους πόρους της ΕΕ, με εκείνες που ζητούν καλύτερη μεθοδολογία υπολογισμού για τους ρύπους, αλλά και με εκείνες που ζητούν να διατηρηθεί το ν+3 για την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων.

Εν κατακλείδι, κυβερνητικές πηγές σημείωναν ότι η πρόταση του Σαρλ Μισέλ, αν και βελτιωμένη σε σχέση με την πρόταση της Φιλανδικής Προεδρίας, δεν είναι αρκετή για να ικανοποιήσει όλη τη φιλοδοξία της ελληνικής πλευράς. «Όλοι ζητάνε περισσότεροι Ευρώπη, αλλά προσπαθούν να το πετύχουν με λιγότερα λεφτά. Αυτό είναι παράδοξο και δεν μας ικανοποιεί».

Σημείωναν επίσης, ότι η εμπειρία έχει δείξει ότι όσο πιο πολύ «τραβήξει» μία διαπραγμάτευση στο τέλος όλοι μπορούν να δηλώσουν νικητές. Αν, ωστόσο, δεν υπάρξει σε αυτή τη Σύνοδο συμφωνία, το κόστος θα είναι μεγάλο: πάγωμα δημιουργίας περίπου 1 εκατ. θέσεων εργασίας, 580 ερευνητικών προγραμμάτων, κ.ο.κ., σύμφωνα με μελέτη της Κομισιόν.