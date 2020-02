Κόσμος

Ποινική δίωξη σε Πρωθυπουργό για τη δολοφονία της συζύγου της

Παρά το σάλο ακόμη δεν έχει ανακοινώσει την παραίτηση του. Ξαναπαντρεύτηκε λίγες εβδομάδες μετά τη δολοφονία της συζύγου του.

Ποινική δίωξη πρόκειται να ασκηθεί στον Πρωθυπουργό του Λεσότο, Τόμας Ταμπάνε, για τον θάνατο της πρώην συζύγου του, η οποία δολοφονήθηκε το 2017 στην πρωτεύουσα Μαζέρου, όπως δήλωσε σήμερα ο υπαρχηγός της αστυνομίας του βασιλείου.

Ο Τόμας Ταμπάνε, ο οποίος πιέζεται από το κόμμα του να παραιτηθεί, δήλωσε από την πλευρά του πως θα εγκαταλείψει το αξίωμα «μέχρι τα τέλη Ιουλίου».

Σχεδόν ταυτόχρονα, ο υπαρχηγός της αστυνομίας, Πασέκα Μοκέτε, δήλωνε στους δημοσιογράφους πως ο Πρωθυπουργός έχει κληθεί να εμφανιστεί το πρωί της Παρασκευής, μαζί με τον δικηγόρο του, στον δικαστή ώστε να του ασκηθεί και επίσημα δίωξη για τη δολοφονία της πρώην συζύγου του, Λιπολέλο Ταμπάνε.

«Αυτό δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην ότι ήταν παρών (στο έγκλημα) αλλά ότι ενεργούσε σε συμφωνία» με τον ή τους φυσικούς αυτουργούς, πρόσθεσε.

Η 58χρονη Λιπολέλο Ταμπάνε, είχε δολοφονηθεί στις 14 Ιουνίου 2017 ενώ επέστρεφε στο σπίτι της, στο Μαζέρου, με αυτοκίνητο. Δύο ημέρες αργότερα ο σύζυγός της, με τον οποίο ήταν σε διάσταση και είχαν κινήσει τη διαδικασία του διαζυγίου, ορκίστηκε Πρωθυπουργός του Λεσότο.

Στις αρχές Φεβρουαρίου, η νυν σύζυγος του Πρωθυπουργού, Μεσάια Ταμπάνε, την οποία παντρεύτηκε λίγες εβδομάδες μετά τον φόνο της πρώτης συζύγου του, κατηγορήθηκε για τη δολοφονία της Λιπολέλο. Οι δύο γυναίκες ήταν σε δικαστική διαμάχη για το ποια θα γινόταν «πρώτη κυρία» του Λεσότο και τα δικαστήρια είχαν δικαιώσει τη Λιπολέλο.

Τη Δευτέρα το κυβερνών κόμμα, η Συνέλευση των Μπασότο (ABC) είχε καλέσει τον 80χρονο Ταμπάνε, να παραιτηθεί μέχρι σήμερα. Εκείνος δήλωσε, σήμερα, ότι θα αποχωρήσει από το αξίωμα «μέχρι τα τέλη Ιουλίου» ώστε στο διάστημα αυτό να δοθεί χρόνος στο κοινοβούλιο καθώς και το κόμμα του να οργανώσουν τη μετάβαση. Η δήλωσή του δεν αποτέλεσε έκπληξη, αφού και στα μέσα Ιανουαρίου είχε προαναγγείλει ότι θα παραιτηθεί, χωρίς όμως τότε να ορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία.

