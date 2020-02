Υγεία - Περιβάλλον

Αναστασία Μαυροειδή: Μάθημα ζωής από την γυναίκα μου νίκησε τον παιδικό καρκίνο (βίντεο)

Σε ηλικία 9 ετών διεγνώσθη με παιδικό καρκίνο, ωστόσο, δεν το έβαλε κάτω, σπούδασε, έγινε μητέρα και σήμερα δηλώνει ότι ο παιδικός καρκίνος θεραπεύεται.