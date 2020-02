Κόσμος

Ανελέητο bullying σε παιδάκι που πάσχει από νανισμό (βίντεο)

Συγκλονίζει η αντίδραση του παιδιού στο σκληρό bullying που δέχτηκε από συμμαθητή του.

Αίσθηση έχει προκαλέσει η δημοσιοποίηση ενός βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο 9χρονος Κουαντέν, ο οποίος πάσχει από αχονροπλασία, μια γενετική διαταραχή που προκαλείται από νανισμό, να δέχεται bullying από συμμαθητή του.

Η Γιαράκα Μπέιλς, η μητέρα του Κουάντεν πήγε να τον πάρει πριν λίγες μέρες από το σχολείο και βρέθηκε αντιμέτωπη με το σκληρό περιστατικό. Είδε με τα μάτια της έναν άλλον συμμαθητή να τον κοροϊδεύει για το ύψος του. Όταν έφτασαν στο αμάξι, η Μπέιλς, μην μπορώντας να αντέξει πια την αγωνία του γιου της, τον βιντεοσκόπησε να κλαίει, ώστε να παροτρύνει και άλλους γονείς να αναλάβουν δράση ενάντια στον σκληρό εκφοβισμό που δέχεται ο Κουάντεν.

«Μόλις πήρα τον γιο μου από το σχολείο και είδα με τα μάτια μου το bullying που δέχεται. Θέλω όλοι να ξέρουν, γονείς, εκπαιδευτικοί και δάσκαλοι ποιο είναι το αποτέλεσμα του εκφοβισμού» ήταν τα λόγια της μητέρας του Κουάντεν.

«Το μόνο που χρειάζεται για να γίνει το κακό είναι άλλη μια φορά. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί τα παιδιά αυτοκτονούν». Είπε χαρακτηριστικά.

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral με αρκετούς ανθρώπους (μεταξύ τους και αρκετοί διάσημοι) οι οποίοι θέλησαν με τον τρόπο τους να δώσουν τη στήριξη και την αγάπη τους στον μικρό Κουάντεν.