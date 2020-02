Κόσμος

Ρωσικά μέσα: Η Τουρκία υποστηρίζει τζιχαντιστές στη Συρία (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης, κατηγορούν την Τουρκία για κάλυψη στους τζιχαντιστές στη Συρία.

Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν βίντεο που πιθανώς δείχνουν την υποστήριξη τουρκικού στρατού στους επιτιθέμενους τζιχαντιστές στην επαρχία Ιντλίμπ της Συρίας.

Η Τουρκία και η Ρωσία δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε ειρηνική συμφωνία για την κατάσταση στο Ιντλίμπ. Οι προσπάθειες για εξεύρεση λύσης πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια διπλωματικών συνομιλιών που τερματίστηκαν στη Μόσχα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, γεγονός που οδήγησε σε προειδοποίηση του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ότι μια τουρκική στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του συριακού στρατού που έχει υποστηρικτή τη Ρωσία, "είναι θέμα χρόνου".

Στα πλάνα που εκπέμπουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης, φαίνονται τουρκικά ολμοβόλα, να παρέχουν υποστήριξη σε τζιχαντιστές μαχητές, που επιχείρησαν εναντίον του συριακού στρατού την Πέμπτη.

Ο Ρώσος αναλυτής Kerim Has δήλωσε ότι είναι η πρώτη φορά από το 2015 -και την κατάρριψη του ρωσικού πολεμικού αεροσκάφους στα σύνορα Συρίας - Τουρκίας- που δίνονται επίσημα στη δημοσιότητα εικόνες που αφορούν στις στρατιωτικές επεμβάσεις του τουρκικού στρατού.

"Για πρώτη φορά μετά την αεροπορική κρίση, η κρατική υπηρεσία της Ρωσίας δημοσίευσε επίσημα βίντεο που δείχνουν την βοήθεια της Τουρκία στου αντάρτες στη Συρία", δήλωσε ο ίδιος, αναρτώντας τα πλάνα στον λογαριασμό του στο Twitter.

?? Yine bugunun tarihini not edin - 20 Subat 2020.



Ucak krizi sonras? ilk defa Rusya’n?n resmi devlet ajanslar?nda resmi Rus yetkili kurumunun IHA’larla cektigi resmi goruntulerde Turkiye’nin Suriye’deki savasc?lara verdigi ates destegi yay?nlan?yor.pic.twitter.com/31baeCgIb8 — Kerim HAS (@Kerim_HAS) February 20, 2020

Το τουρκικό πυροβολικό παρείχε κάλυψη σε αντάρτες που προσπαθούσαν να καταλάβουντην πόλη Ναϊραμπ στο Ιντλίμπ, δίνοντας την ευκαιρία στη Ρωσία να κατηγορήσει την Τουρκία για την υποστήριξη μαχητών στην περιοχή.

"Οι ενέργειες των ανταρτών υποστηρίχθηκαν από πυροβολικό των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, που επέτρεψε στους τρομοκράτες να σπάσουν την άμυνα του συριακού στρατού", ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η Τουρκία διατηρεί στρατεύματα και παρατηρητήρια στο Ιντλίμπ ως μέρος μιας συμφωνίας με τη Ρωσία τον Σεπτέμβριο του 2018. Τόσο η Συρία όσο και η Ρωσία, κατηγορούν τη Τουρκία πως δεν τήρησε τους όρους της συμφωνίας, επιτρέποντας στις εξτρεμιτικές ομάδες να ανακτήσουν τον έλεγχο στο Ιντλίμπ και να απειλήσουν τη σταθερότητα στην περιοχή.

Οι εντάσεις μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας σχετικά με τη Συρία απειλούν να βλάψουν τις διμερείς σχέσεις των χωρών.

Η Τουρκία αγόρασε πυραύλους S-400 από τη Μόσχα, εξοργίζοντας τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, και παράλληλα, οι δύο χώρες ενέτειναν τη συνεργασία τους και στον τομέα της ενέργειας και του εμπορίου.