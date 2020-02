Πολιτική

Μηταράκης: δεν μπορεί 5 νησιά του Αιγαίου να σηκώνουν όλο το βάρος του Μεταναστευτικού

Με τον Γερμανό υφυπουργό Εσωτερικών συναντήθηκαν Μηταράκης και Κουμουτσάκος. Ανάληψη πρωτοβουλίας για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων.

«Δεν μπορεί πέντε νησιά του Αιγαίου να σηκώνουν όλο το βάρος της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής κρίσης», τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης μετά την συνάντηση που είχε από κοινού με τον αναπληρωτή υπουργό, Γιώργο Κουμουτσάκο με τον Γερμανό υφυπουργό Εσωτερικών, Χέλμουτ Τάιχμαν.

Παράλληλα ζήτησε άμεση μεταρρύθμιση της πολιτικής ασύλου ώστε το βάρος να κατανέμεται δίκαια σε όλη την Ευρώπη. Οι υπουργοί ανακοίνωσαν μεταξύ άλλων και την ανάληψη πρωτοβουλίας για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Οι δύο Έλληνες αξιωματούχοι εξέφρασαν επίσης τα συλλυπητήρια και την συμπάθεια του ελληνικού λαού για το χθεσινό τρομοκρατικό χτύπημα στο Χανάου της Έσσης, το οποίο, όπως επισήμανε κ. Μηταράκης, «καταδεικνύει τα θέματα ασφάλειας που συνδέονται με το μεταναστευτικό».

Σε ό,τι αφορά την συνάντηση, η οποία τελικά πραγματοποιήθηκε με τον κ. Τάιχμαν, καθώς ο υπουργός Χορστ Ζεεχόφερ μετέβη σήμερα εκτάκτως στο Χανάου, ο κ. Μηταράκης επισήμανε ότι έγινε σε εποικοδομητικό κλίμα, με αναλυτική παρουσίαση από την ελληνική πλευρά της κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα, «της μεταναστευτικής κρίσης που βιώνουμε, η οποία είναι πρόβλημα το οποίο δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά ολόκληρη την Ευρώπη».

Πέντε νησιά του Αιγαίου «σηκώνουν αυτή τη στιγμή όλο το βάρος της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής κρίσης και αυτό πρέπει να αλλάξει άμεσα, με αλλαγές στις συνθήκες στο πλαίσιο της γερμανικής Προεδρίας», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα των επιστροφών όσων δεν δικαιούνται άσυλο από την Ευρώπη.

«Συζητήσαμε το θέμα των κοινών επιστροφών. Πρέπει ως Ευρωπαϊκή Ένωση να εκμεταλλευτούμε την πολιτική διάσταση της Ευρώπης και να προχωρήσουμε σε επιστροφές προς τις χώρες προέλευσης όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία», εξήγησε ο υπουργός και πρόσθεσε ότι αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσε και η κοινή δράση για την καταπολέμηση των κυκλωμάτων διακινητών που λειτουργούν εκτός Ε.Ε. και δημιουργούν ροές προς την Ευρώπη.

Ο κ. Μηταράκης αναφέρθηκε ακόμη στην ανάγκη παροχής τεχνικής βοήθειας από την πλευρά της Γερμανίας για τη λειτουργία των νέων δομών. «Συμφωνήσαμε ότι στη νέα δομή της Σάμου η Γερμανία θα στηρίξει και με ιατρική βοήθεια και με τεχνικά έργα και άλλες απαραίτητες υποδομές», σημείωσε.

Για να καταλήξει τονίζοντας ότι «η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει ενωμένη μια κρίση που μας αφορά, με μια σημαντική μεταρρύθμιση της πολιτικής ασύλου, όπου πλέον δεν θα σηκώνουν το βάρος μόνο τα κράτη πρώτης γραμμής, αλλά αυτό θα μοιράζεται δίκαια σε όλη την ΕΕ». Τα κράτη της πρώτης γραμμής, ανέφερε, «με υπευθυνότητα προσπαθούμε και αντιμετωπίζουμε την κρίση, αλλά από κει και πέρα όλη η Ευρώπη πρέπει να δείξει ενεργή αλληλεγγύη».

Από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Γιώργος Κουμουτσάκος ανέφερε ότι η ελληνική πλευρά βρήκε ευήκοον ους στο Βερολίνο σε ό,τι αφορά την βασική θέση ότι οι χώρες της πρώτης γραμμής «είναι μεν έτοιμες να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί, αλλά ταυτόχρονα ζητούν - ή μάλλον απαιτούν - μια εξισορροπητική, ουσιαστική και αποτελεσματική αλληλεγγύη από όλα τα κράτη της Ε.Ε., διότι τα σύνορα της Ελλάδας, τα σύνορα των χωρών πρώτης γραμμής, είναι ταυτόχρονα και σύνορα της Ευρώπης».

Ο κ. Κουμουτσάκος αναφέρθηκε ακόμη ιδιαίτερα στην πρωτοβουλία που αναλαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση για την διοργάνωση - τον προσεχή Μάιο - ευρωπαϊκής διάσκεψης με θέμα τα ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά της μετανάστευσης. Πρόκειται για «ξεχωριστή πρωτοβουλία, διότι επικεντρώνεται σε ένα θέμα που αφορά και θίγει τον πυρήνα των αξιών της Ε.Ε. και όλων των δημοκρατικών κρατών - μελών της», δήλωσε ο κ. Κουμουτσάκος και τόνισε ότι η κυβέρνηση θα εργαστεί για την επιτυχία της. «Θα έχουμε την στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συνδιοργανωτές επιδιώκουμε να είναι όλοι οι συναρμόδιοι οργανισμοί του ΟΗΕ - η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και η UNICEF», συμπλήρωσε.

Από γερμανικής πλευράς, ο κ. Τάιχμαν ανέλυσε τις προτεραιότητες της προεδρίας στο Συμβούλιο της Ε.Ε., την οποία αναλαμβάνει η Γερμανία κατά το β' εξάμηνο του έτους, με έμφαση στην μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου για το άσυλο. Οι τέσσερις πυλώνες του σχεδίου, σύμφωνα με τον γερμανό υφυπουργό Εσωτερικών, αφορούν την ισχυρότερη προστασία των εξωτερικών συνόρων με αποφασιστικό ρόλο της FRONTEX, τη δημιουργία ελεγχόμενων κέντρων στα εξωτερικά σύνορα, όπου θα γίνεται μια προκαταρκτική εξέταση ασύλου, την αλληλέγγυα κατανομή των προσφύγων σε όλα τα κράτη - μέλη και την αποτροπή δευτερογενούς μετανάστευσης.

«Τα κράτη στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ θα επωφεληθούν από το νέο ευρωπαϊκό σύστημα», τόνισε ο κ. Τάιχμαν και διευκρίνισε: «Τα ελεγχόμενα κέντρα μέσα σε σύντομο διάστημα - σκεφτόμαστε εντός 4-5 εβδομάδων - θα κατανέμουν τους αιτούντες άσυλο στην Ευρώπη. Με αυτό η αρμοδιότητα των χωρών εισόδου, την οποία έχουμε έως τώρα, φεύγει από το τραπέζι, ιδιαίτερα η αρμοδιότητα της Ελλάδας». Μέχρι μάλιστα να αποκτήσουμε αυτό το νέο δίκαιο ασύλου, πρόσθεσε, θα περάσει ακόμη κάποιος χρόνος και για αυτό το θέμα είναι «να στηριχθούν οι προσπάθειες της νέας ελληνικής κυβέρνησης». Για αυτό είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε στην διεκπεραίωση αιτημάτων ασύλου, δήλωσε ο κ. Τάιχμαν, ενώ ανακοίνωσε και ότι η γερμανική κυβέρνηση θα συνεισφέρει στην δημιουργία ιατρικού σταθμού για παιδιά και εγκύους στην Σάμο, προκειμένου να αποσυμφορηθούν οι ιατρικές δομές του νησιού.