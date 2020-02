Πολιτική

“Ντου” αντιεξουσιαστών σε γραφείο βουλευτή (εικόνες)

Έγραψαν συνθήματα αλληλεγγύης στους τοίχους της εισόδου.

Παρέμβαση στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή της ΝΔ στην Α΄Θεσσαλονίκης, Δημήτρη Κούβελα, πραγματοποίησαν αντιεξουσιαστές.

Οι άγνωστοι έγραψαν με μπογιά συνθήματα στην είσοδο της πολυκατοικίας που στεγάζονται τα γραφεία, ζητώντας λευτεριά για τον Γιάννη Μιχαηλίδη, τον «Τοξοβόλο του Συντάγματος» και τις δύο γυναίκες που συνελήφθησαν μαζί του.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Εικόνα: thestival.gr