Ολυμπιακός: “λύγισε” στο τέλος από την Άρσεναλ

Οι Πειραιώτες καλούνται πλέον να κάνουν τεράστια υπέρβαση στο Λονδίνο, στον επαναληπτικό με τους «κανονιέρηδες».

Για το θαύμα θα παίξει σε μία εβδομάδα στο Λονδίνο ο Ολυμπιακός (27/02), μετά την ήττα του με 0-1 από την Άρσεναλ στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τους «32» του Europa League στο Καραϊσκάκη. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε ο Λακαζέτ στο 81ο λεπτό.

Παρά την ήττα, η ελληνική ομάδα στάθηκε πάρα πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο, είχε δυο καλές ευκαιρίες στο ξεκίνημα του ματς για να προηγηθεί, αλλά δέχτηκε το γκολ σε ένα χρονικό σημείο του αγώνα που όλα έδειχναν ότι το 0-0 δεν θα άλλαζε.

Ο Ολυμπιακός, τρία 24ωρα πριν το μεγάλο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, τα έδωσε όλα στον αγωνιστικό χώρο, έψαξε το γκολ, ενώ παράλληλα προσπάθησε να διαφυλάξει το μηδέν στην άμυνά του. Δεν κατάφερε τίποτα από αυτά, αλλά δεν είναι απίθανο να το κάνει αυτό στο «Έμιρέιτς», αρκεί να σκοράρει.

Ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ δυνατά στο ματς και στα πρώτα 4 λεπτά «άγγιξε» δύο φορές το γκολ, με τον Βαλμπουενά και τον Μασούρα (ο Λένο απέκρουσε το σουτ του Γάλλου στο 2΄, ενώ η κεφαλιά του Έλληνα διεθνούς μεσοεπιθετικού δύο λεπτά μετά έφυγε άουτ). Μέχρι το 15΄ η ελληνική ομάδα είχε τον απόλυτο έλεγχο, αλλά σιγά-σιγά η Άρσεναλ ισορρόπησε και στο 20΄ έχασε μεγάλη ευκαιρία, με τον Λακαζέτ να αστοχεί από πολύ κοντά. Οι «κανονιέρηδες» στο 10λεπτο που πίεσαν προσπάθησαν να απειλήσουν ξανά την εστία του Σα, χωρίς, όμως, να τα καταφέρουν.

Μετά το 25΄ ο ρυθμός του αγώνα έπεσε, οι δύο ομάδες δεν ρίσκαραν και το ημίχρονο τελείωσε ισόπαλο χωρίς τέρματα. Η εικόνα του ματς δεν άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο. Τόσο ο Ολυμπιακός, όσο και η Άρσεναλ είχαν πρωταρχικό στόχο να κρατήσουν το μηδέν στην άμυνά τους και λιγότερο στο πως θα σκοράρουν. Στο 69΄ ο Μπα πρόλαβε να διώξει πριν προλάβει να σκοράρει ο Λακαζέτ στην πιο σημαντική φάση του αγώνα στην επανάληψη. Ο Ολυμπιακός χωρίς να είναι απειλητικός είχε τον απόλυτο έλεγχο του ματς και τίποτα δεν προδίκαζε την εξέλιξή του.

Στην πρώτη αξιόλογη επιθετική προσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο η Άρσεναλ κατάφερε να προηγηθεί στο 81΄ με το πλασέ του Λακαζέτ από πολύ κοντά, μετά από γύρισμα του Τσάκα στην «καρδιά» της μικρής περιοχής. Στα επόμενα πέντε λεπτά οι «κανονιέρηδες» έφτασαν άλλες δύο φορές κοντά στο 0-2, την πρώτη στο 84΄ με τον Σα να νικά τον Λακαζέτ στο τετ-α-τετ, ενώ στο 86΄ η κεφαλιά του Παπασταθόπουλου μετά από κόρνερ έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, στην τελευταία μεγάλη φάση του αγώνα.

Διαιτητής: Φέλιξ Τσβάιερ (Γερμανία)

Κίτρινες: Μπα, Ελ Αραμπί, Σεμέδο, Μπουχαλάκης - Μουστάφι, Τσάκα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Σα, Τσιμίκας, Σεμέδο, Μπα, Ελαμπντελαουί, Γκιγέρμε, Καμαρά, Μπουχαλάκης (65΄ Φορτούνης), Βαλμπουενά, Μασούρας (75΄ Λοβέρα), Ελ Αραμπί.

ΑΡΣΕΝΑΛ (Μικέλ Αρτέτα): Λένο, Παπασταθόπουλος (90΄+2 Μέιτλαντ-Νάιλς), Μουστάφι, Νταβίντ Λουίζ, Σάκα, Τζάκα, Γκεντουζί, Μαρτινέλι (58΄ Θεμπάγιος), Γουίλοκ (75΄ Πέπε), Ομπαμεγιάνγκ, Λακαζέτ.