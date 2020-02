Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις για την Παρασκευή

Σήμερα Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου ετοιμαζόμαστε για τη Νέα Σελήνη του μήνα που φιλοξενείται στους Ιχθύς την Κυριακή.

ΚΡΙΟΣ: Η Νέα Σελήνη που πραγματοποιείται την Κυριακή στο ζώδιο των Ιχθύων μιλάει για σένα για κάποιο πισωγύρισμα κυρίως στο συναισθηματικό τομέα. Καλό θα είναι να αφήσεις τα στερεότυπα στην άκρη και να δεις με καθαρή μάτια το κατά πόσο αξίζει τον κόπο να ασχοληθείς με ένα άτομο ή ακόμα και με κάποια επαγγελματική πρόταση που μπορεί στο παρελθόν να θεώρησες ότι δεν σου ταιριάζει. Καλώς ή κακώς στη ζωή μας παίζει και το θέμα timing. Τότε μπορεί να μην ήταν η κατάλληλη στιγμή, όμως τώρα οι διαθέσεις, οι ανάγκες και οι συνθήκες γενικότερα μπορεί να είναι διαφορετικές.

ΤΑΥΡΟΣ: Η Νέα Σελήνη του μήνα που πραγματοποιείται την Κυριακή στους Ιχθύς σε καθιστά από τους ευνοημένους του μήνα, αφού εντείνει τη διάθεσή σου να περάσεις καλά και να αντιμετωπίσεις με πιο αισιόδοξο τρόπο τις απαιτήσεις της καθημερινότητάς σου. Έτσι λοιπόν από τη μία η συναναστροφή σου με ανθρώπους που ξέρουν να σου φτιάχνουν τη διάθεση φαίνεται ότι αποσπά την προσοχή σου από τα προβλήματα κι από την άλλη η ανάγκη σου να θέσεις νέους στόχους βγάζει από μέσα σου όλο το δυναμισμό και τη δημιουργικότητα που διαθέτεις.

ΔΙΔΥΜΟΣ: Με τη Νέα Σελήνη του μήνα να πραγματοποιείται στο ψηλότερο σημείο του ωροσκοπίου σου, στους Ιχθύς, καλείσαι να πάρεις αποφάσεις οι οποίες δεν θα μείνουν στο απυρόβλητο, αλλά αντίθετα είναι σημαντικές και απαιτούν από σένα μεγάλη υπευθυνότητα. Κάποια ζητήματα είτε στον επαγγελματικό τομέα, είτε στη σχέση και το γάμο σου απαιτούν από σένα να αναλάβεις δράση και δεν έχεις κανένα περιθώριο να τα αφήνεις στην τύχη τους. Μπορεί να σε τρομάζουν όλα τα παραπάνω, όμως στην πραγματικότητα πολύ σύντομα θα καταλάβεις ότι είναι για το καλό σου.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Η Νέα Σελήνη του μήνα που πραγματοποιείται στους Ιχθύς έρχεται να σου πει ότι τα σκέφτηκες μία, τα σκέφτηκες δύο, τα ανέλυσες, τα υπερ-ανέλυσες τώρα είναι η στιγμή για να αποφασίσεις κατά πόσο θα αναλάβεις το τιμόνι του καραβιού σου για να το οδηγήσεις εκεί που θα ήθελες να πάει ή αν θα πάρεις μία ξαπλώστρα θα την αράξεις στην πρύμνη του (ούτε καν στην πλώρη του) και θα περιμένεις να δεις πού θα πάει μόνο του…Το καλό είναι ότι επανέρχονται κάποιοι άνθρωποι που σε κινητοποιούν, αλλά κοίτα να κινητοποιηθείς από μόνος σου αν δε θες να βρεθείς σε καμία ξέρα.

ΛΕΩΝ: Με τη Νέα Σελήνη του μήνα να πραγματοποιείται στους Ιχθύς θα έχεις την ευκαιρία να επαναδιαπραγματευτείς κάποιες συμφωνίες οικονομικού περιεχομένου είτε αυτές έχουν να κάνουν με τις απολαβές από τη δουλειά, είτε σχετίζονται με δάνεια και χρέη του παρελθόντος. Όσον αφορά στο συναισθηματικό τομέα θα πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός αν δε θες να ξαναμπλέξεις με ανθρώπους που το μόνο που μπορεί να σε “δένει” είναι μία εμμονή ή το γεγονός ότι ξέρουν να πατάνε στις ανασφάλειες σου. Κατά τ’ άλλα τα πράγματα είναι μια χαρά στα ερωτικά σου.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ : Πολύ καλή είναι για σένα αυτή η Νέα Σελήνη που πραγματοποιείται στο απέναντι ζώδιο των Ιχθύων, αφού φέρνει έναν αέρα άνοιξης μες στο καταχείμωνο. Και αυτό γιατί φαίνεται ότι έχεις τη διάθεση να κάνεις μία επανεκκίνηση και στον τομέα της προσωπικής σου ζωής, αλλά και σε κάποιες συνεργασίες. Το σημαντικό είναι ότι εσύ αρχίζεις να πιστεύεις περισσότερο στον εαυτό σου και είτε αυτή η αίσθηση είναι πραγματική, είτε όχι σου σε κάνει πιο αισιόδοξο και με μεγαλύτερο αυτοσεβασμό, με αποτέλεσμα να βγάζεις έναν αέρα επιτυχίας στον τρόπο που κινείσαι.

ΖΥΓΟΣ: Με τη Νέα Σελήνη του μήνα να πραγματοποιείται στο ζώδιο των Ιχθύων θα έχεις την ευκαιρία να κάνεις μία επανεκκίνηση σε θέματα που μπορεί να αφορούν τη δουλειά σου ή που σχετίζονται με την καθημερινότητά σου γενικότερα. Νιώθεις την ανάγκη να ξαναμπείς σε μία σειρά και σε μία ρουτίνα η οποία από τη μία θα σου δημιουργεί τη διάθεση να είσαι αποδοτικός στις υποχρεώσεις σου κι από την άλλη όμως θα προβλέπει τρόπους με τους οποίους θα μπορείς να εκτονώνεις το άγχος και την ένταση. Μία επαγγελματική πρόταση μπορεί να έρθει στο προσκήνιο το επόμενο διάστημα και είναι πιθανό να πληροί αυτές τις προδιαγραφές.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Άκρως ερωτικός και δημιουργικός αναμένεται να είναι για εσένα ο νέος σεληνιακός μήνας που σηματοδοτεί η Νέα Σελήνη που πραγματοποιείται την Κυριακή στους Ιχθύς. Βέβαια η ερωτική σου διάθεση δεν αποκλείεται να σχετίζεται με παλιούς γνώριμους οι οποίοι επανέρχονται στη ζωή σου το επόμενο διάστημα, όμως από την άλλη δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο εάν είσαι σε μία σχέση ή ένα γάμο να χρειαστεί να διαχειριστείς κάποια ζητήματα που μπορεί να σας έχουν ταλαιπωρήσει στο παρελθόν με τρόπο όμως που θα σας επιτρέψει να τα κλείσετε οριστικά και να νιώσετε ότι κάνετε μια νέα αρχή απαλλαγμένοι από αυτά.

ΤΟΞΟΤΗΣ:Στους Ιχθύς και στο κομμάτι που για σένα σχετίζεται με το σπίτι και την οικογενειακή ζωή φιλοξενείται την Κυριακή η Νέα Σελήνη του μήνα. Είναι τέτοια η ανάγκη σου για ασφάλεια αυτή την περίοδο που δεν αποκλείεται να προχωρήσεις σε κάποιους συμβιβασμούς, οι οποίοι όμως ενδέχεται σύντομα να αποδειχθούν λανθασμένοι. Μπορεί για παράδειγμα να αποφασίσεις να πας σε ένα σπίτι με χαμηλότερο ενοίκιο, το οποίο στο τέλος βγάζει προβλήματα που καταλήγουν να σου κοστίζουν περισσότερο ή να αναγκαστείς να συγκατοικήσεις κι αυτό να αποδειχθεί ιδιαίτερα πιεστικό. Γενικότερα είναι ένα διάστημα που καλό θα είναι να αποφύγεις σημαντικές αποφάσεις σε αυτό τον τομέα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η Νέα Σελήνη που πραγματοποιείται την Κυριακή στους Ιχθύς σηματοδοτεί μία περίοδο γεμάτη από νέες γνωριμίες και είναι γενικότερα ιδιαίτερα κινητική σε επικοινωνιακό επίπεδο δημιουργώντας τις συνθήκες εκείνες που αν τις εκμεταλλευτείς σωστά θα μπορέσεις να πετύχεις τους στόχους σου. Από την άλλη, όλη αυτή η επικοινωνιακή σου διάθεση μεταφέρεται και στις σχέσεις σου είτε τις ερωτικές, είτε με άλλα πρόσωπα του συγγενικού σου περιβάλλοντος με τα οποία έχεις τη διάθεση να μιλήσεις ανοιχτά και να ξεκαθαρίσεις κάποια πράγματα που ο χρόνος έδειξε ότι δεν υπάρχει κανένα όφελος να αποφεύγετε να τα αντιμετωπίσετε κατάματα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Με τη Νέα Σελήνη να πραγματοποιείται την Κυριακή στους Ιχθύς ανοίγει ένας νέος κύκλος ευκαιριών για τα οικονομικά σου, ο οποίος μπορεί να σου δώσει σημαντικές ανάσες από τη μία, όμως από την άλλη συνεπάγεται και την ανάληψη κάποιων ευθυνών που σε πρώτη φάση μάλλον θα σε τρομάξουν. Στην πραγματικότητα τζάμπα αγχώνεσαι, αφού το μόνο που χρειάζεται είναι να μπεις στο χορό. Άπαξ και μπεις και θα χορέψεις και θα γοητεύσεις με τη... “χορευτική σου δεινότητα”, γεγονός που δημιουργεί πολλές πιθανότητες για κάτι σταθερό στη ζωή σου.

ΙΧΘΥΣ: Στο ζώδιό σου φιλοξενείται την Κυριακή η Νέα Σελήνη του μήνα η οποία έρχεται να σε βοηθήσει να δεις τα πράγματα στη ζωή σου πιο αισιόδοξα και να σταματήσεις να αγχώνεσαι και να γκρινιάζεις για ό,τι δεν είναι όπως ακριβώς θα το ήθελες. Αρχίζεις λοιπόν να καταλαβαίνεις ότι κάποια πράγματα δεν είναι στο χέρι σου να αλλάξουν, όμως είναι δική σου η επιλογή για το αν και κατά πόσο θα τα αφήνεις να σε επηρεάζουν. Αυτό να ξέρεις μάλιστα, είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό βήμα που μπορούμε να κάνουμε όλοι μας προκειμένου να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους στη ζωή μας κι έτσι θα συμβεί και στη δική σου ζωή...

